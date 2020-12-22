«كورونا» يهدد بريطانيا بـ«انقطاع الإمدادات».. وحمى منع السفر تجتاح العالم

عربيات ودوليات

لندن - الوكالات: ترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس اجتماع ازمة وسط تخوف من انقطاع الامدادات للمملكة المتحدة بعد قرار العديد من الدول بما فيها فرنسا تعليق الرحلات بسبب السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» التي قالت لندن انها «خارجة عن السيطرة».

وأشار الناطق باسم الحكومة البريطانية مساء الأحد الى ان جونسون «سيترأس اجتماعا للجنة حالات الطوارئ المدنية لمناقشة الوضع المتعلق بالتنقلات الدولية وخصوصا التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة واليها». وعلى غرار عدد من الدول الأوروبية، قررت فرنسا الجارة المباشرة للمملكة المتحدة الأحد تعليق جميع الرحلات من الأراضي البريطانية لمدة 48 ساعة بعد ظهور هذا النوع من الفيروس الذي يعتبر اكثر قدرة على العدوى بنسبة 70%. وجاء هذا القرار بعد اجراءات مماثلة اتخذتها بلجيكا وهولندا وايطاليا وألمانيا وايرلندا وتعكس حجم القلق في اوروبا.

الى ذلك، سيغلق ميناء دوفر (جنوب شرق) المرفأ البريطاني الرئيسي على بحر المانش حركة المرور الصادرة «حتى اشعار آخر». ويفيد اتحاد النقل البري البريطاني ان نحو عشرة آلاف آلية شحن تمر يوميا عبر هذا المرفأ. وجاء هذا الاغلاق في وقت سيئ خصوصا لأن الموانئ البريطانية تشهد حاليا حركة مرور كبيرة تتسبب في بعض الأحيان في حدوث تأخير واختناقات مرورية على الطرق المؤدية اليها مع قيام العديد من الشركات بالتخزين استعدادا لـ»بريكست» بخروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة مساء 31 ديسمبر. وقبل عشرة ايام من هذا الموعد النهائي لم تنجح مفاوضات التجارة بين لندن والمفوضية الأوروبية في التوصل الى اتفاق. وفي حال فشلها، يثير فرض حصص ورسوم جمركية مخاوف كبيرة من فوضى في امدادات البلاد.

يأتي ذلك بينما وصلت اعداد الاصابات المؤكدة بالفيروس في العالم، وفقا لموقع «ورلد ميتر» المتخصص في رصد احصاءات «كورونا» الى 77 مليونا و172 الفا و352 اصابة وقد بلغت اعداد المتعافين 54 مليونا و89 الفا و674، وبلغت اعداد الوفيات مليونا و699 الفا و644.

وفي الوقت الذي اعلن فيه عدد من الدول تفشي السلالة الجديدة من الفيروس على اراضيها، تُراقب السلطات الأميركية «بعناية شديدة» السلالة الجديدة التي تنتشر في المملكة المتحدة، لكنها لا تخطط لفرض حظر على السفر الى هذا البلد في الوقت الحالي، بحسب ما اعلن مسؤولون رفيعو المستوى في قطاع الصحة.

وفي هذا السياق، اعلنت ايطاليا اكتشاف حالة اصابة بالسلالة الجديدة للفيروس، مشيرة الى ان المريض كان قد عاد مؤخراً من بريطانيا بالطائرة، وهو يخضع مع اقاربه للحجر حاليا.

وبحسب وزير الصحة روبرتو سبيرانزا فان «سلالة كورونا التي اكتُشفت مؤخرا في لندن مثيرة للقلق، وسيتعين التحقق منها بعمق من قبل علمائنا، والى ان يتم ذلك نختار المسار الأكثر حذرا». من جانبها، دعت منظمة الصحة العالمية اعضاءها في الاتحاد الأوروبي الى «مضاعفة قيودها» مع ظهور هذه السلالة. كما دعت رئاسة الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء الى اجتماع عاجل لتفعيل آلية الطوارئ الخاصة بمكافحة كورونا.

