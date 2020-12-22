تطمينات علمية: السلالة المتحورة لا تقاوم اللقاحات

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عواصم - الوكالات: أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ان السلالة الجديدة المتحورة من فيروس «كورونا» التي ظهرت في بريطانيا أخيراً فضلاً عن 3 دول اخرى، قد تكون دخلت البلاد في وقت سابق.

وقال وزير الصحة، اوليفييه فيران امس في مقابلة تلفزيونية انه من المحتمل ان تكون تلك السلالة منتشرة في البلاد على الرغم من الاختبارات الأخيرة لم تظهر ذلك. وتابع «ممكن جدا ان تكون تلك الطفرة المستجدة منتشرة في البلاد». ولفت الى ان اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من مرض «كوفيد-19» من المفترض ان تقي ايضا من التحور الجديد للفيروس. وأضاف «نظريا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا». وكانت المانيا بدورها اعلنت الاحد ان لامعطيات تشي بأن اللقاحات لن تكون فعالة في وجه هذا التطور المستجد في شويكة «كورونا».

يشار الى ان السلالة الجديدة من الفيروس الذي اصاب الملايين حول العالم، ظهرت قبل اسبوعين في بريطانيا، حيث اكد العلماء انها شديدة العدوى، وأكثر انتشارا بنسبة 70% من السلالة الأصلية للفيروس التاجي. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فان القلق العالمي تزايد بعدما شددت الحكومة البريطانية، اجراءات الوقائية ففرضت حجرا هو الأكثر صرامة منذ مارس الماضي، وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون انه عندما يغير الفيروس طريقة هجومه، فان المطلوب من السلطات ايضا ان تحدث تغييرا موازيا في طريقة الدفاع. وفي جنوب افريقيا ايضا، تم رصد نسخة مماثلة من السلالة البريطانية، وتم العثور عليها لدى 90% من العينات التي خضعت لتحليل المتواليات الجينية، منذ منتصف نوفمبر الماضي.

ويشعر العلماء بقلق ازاء الطفرة، لكنهم يقولون انها لم تكن امرا مفاجئا، بل متوقعا، لاسيما ان الباحثين رصدوا الآلاف من التغييرات المجهرية في الفيروس وهو يجوب العالم بأكمله. وتقول جيسي بلوم، وهي باحثة البيولوجيا التطورية في مركز «فردي هوتشينسون» لبحوث السرطان بمدينة سياتل، ان هذه الطفرة تكشف اهمية ان يبقى العلماء في يقظة من امرهم «علينا ان نرصد هذه الطفرات حتى نحدد منها ما قد يحدث آثارا». وتتسم السلالة البريطانية بـ20 طفرة، بعضها يرتبط على نحو وثيق بالطريقة التي يظهر بها الفيروس للخلايا البشرية، وكيف يصيبها ويتسلل اليها.

ويرى الخبير والباحث في الأمراض المعدية بجامعة سانت اندروس باسكتلندا، ميوج سيفيك، ان هذه الطفرة الجديدة تتيح للفيروس ان يتكاثر وتنتقل عدواه بشكل اكبر. وتقول بلوم، في تصريح يبدو داعيا للطمأنينة، انه لا داعٍ للقلق من احتمال تسبب طفرة كارثية واحدة في نسف كل الأجسام المضادة وما يقوم به الجهاز المناعي لدى الانسان. وأضافت ان الأمر ربما يستغرق سنوات طويلة حتى يحصل، اي ان تتراكم طفرات كثيرة، لأن المسألة ليست شبيهة بالضغط على زر. ويحتاج الفيروس الى سلسلة كبيرة من الطفرات حتى يستعصي على رصد الجهاز المناعي لدى الانسان، وهدف كل طفرة من الطفرات هو خداع الدفاع الذي يقوم به الجسم والتغلب عليه. وقال كبير الأطباء البريطانيين، كرئيس ويتي انه «لا يوجد دليل على ان السلالة الجديدة تتسبب بنسبة وفيات اعلى او انها تؤثر على عمل اللقاحات».

