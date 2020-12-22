«السلالة البريطانية» موجودة في البلاد العربية.. منذ الموجة الأولى!

عربيات ودوليات

دبي- الوكالات: أكد د. مروان سالم اخصائي الصيدلة الاكلينيكية والتغذية بجامعة «زويل» ان السلالة الجديدة لفيروس «كورونا» موجودة في مصر وبعض الدول العربية منذ الموجة الأولى للوباء في مارس الماضي وأضاف انه لم يتم التعرف على السلالة الجديدة في البلدان العربية بسبب عدم مشاركتها في سباق اللقاحات او الدراسات عن الفيروس.

من جهته قال د. محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمواجهة «كورونا بمصر ان السلالة الجديدة للفيروس والمنتشرة في بريطانيا، موجودة منذ فترة طويلة، وتنتشر في افريقيا ويرجح احتمالية وجودها في مصر وفقا لصحيفة «المصري اليوم». وأضاف «لو عملنا دراسة هنلاقي هذه السلالة في مصر لأنها سريعة الانتشار» وتابع «أعتقد السلالة الجديدة موجودة في مصر وهذا تحت قيد الملاحظة ليس هناك دراسات بعد، لكننا لاحظنا ذلك من خلال مراقبة المرضى.. سرعة الانتشار وطريقته هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر». لكن د. يحيى عبدالمؤمن مكي اختصاصي وخبير علم الفيروسات في معهد «كلود برنار» في مدينة ليون الفرنسية قال انه لايمكن الجزم بوجود هذا المرض في العالم العربي، ولو وجدت ستكون بأعداد قليلة انتقلت عبر بعض الرحلات السياحية.

وبحسب الخبراء فان فيروس كورونا منذ ظهوره في اواخر 2019 سجل آلاف الطفرات ولكنها كانت غير مهمة، لكن بدأ الكثير يتساءل حول مدى فعالية اللقاحات التي تم التوصل اليها، مع هذه السلالة الجديدة. ويرى مكي انه من الممكن ان تكون اللقاحات الجديدة فعالة مع السلالة الجديدة حتى ولو بنسبة 80% لكنه اكد انه اذا كانت نسبة التغير في الفيروس جذرية 20 او 30% فنحن امام فيروس جديد. بدوره قال سالم اننا سنحتاج الى اجراء تجارب على لقاحي «فايزو» و«موديرنا» على السلالة الجديدة لمعرفة مدى فعاليتها ولا يمكن الجزم بتأثيرها قبل اجراء التجارب، اما اللقاحات الصينية والروسية التي تعمل بالطريقة التقليدية سيكون من الصعب ان تؤثر على هذه السلالة الجديدة.

