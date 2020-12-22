السعودية وعُمان تعلقان الدخول إلى أراضيهما

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر بوزارة الداخلية قوله ان المملكة علقت في وقت متأخر من ليل الأحد الاثنين جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين «لمدة اسبوع قابلة للتمديد اسبوعا آخر ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في اراضي المملكة، فيُسمح لها بالمغادرة». وأضاف المصدر انه سيتم ايضا «تعليق الدخول الى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتا لمدة اسبوع قابلة للتمديد اسبوعا آخر». تأتي هذه الاجراءات وسط تقارير عن انتشار سلالة جديدة من «كوفيد-19» في عدد من الدول.

الى ذلك قررت سلطنة عمان منع الدخول الى البلاد والخروج منها عن طريق المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من صباح اليوم ولمدة اسبوع

من جهة ثانية قال مسؤول بوزارة الصحة العمانية في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على تويتر امس ان البلاد ستتسلم اول شحنة من لقاح «فايزر-بيونتيك» يوم الأربعاء، مشيرا الى ان المرحلة الأولية ستشمل 20% من السكان.

على صعيد متصل ذكرت وسائل اعلام رسمية ان وزارة الصحة العامة في قطر اجازت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19» الذي تنتجه شركتا «فايزر وبيونتيك» وأنها تسلمت الشحنة الأولى منه امس. وجاء في بيان للوزارة ان قطر اجازت استخدام اللقاح في حالات الطوارئ لمن تزيد اعمارهم عن 16 عاما. كما وقعت قطر اتفاقا مع شركة «موديرنا» لشراء لقاحها.

