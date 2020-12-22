ريال أزاح سوسييداد والتحق بأتلتيكو في الصدارة

دوليه

واصل ريال مدريد حامل اللقب عروضه القوية في الآونة الأخيرة وأزاح ريال سوسييداد عن الوصافة ليحلق بجاره أتلتيكو الى الصدارة، وذلك بعد عودته من ملعب ايبار بفوز رابع تواليا وجاء بنتيجة 3-1 أول من أمس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاسباني.

وبدأت المرحلة وريال متخلفا بفارق الأهداف فقط عن جاره أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد بعد فوزه الثلاثاء في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة عشرة على أتلتيك بلباو 3-1، مستفيدا من خسارة النادي الباسكي أمام غريمه برشلونة 1-2 الأربعاء في مباراة من المرحلة ذاتها.

وبعد سقوط سوسييداد مجددا السبت أمام مضيفه ليفانتي 1-2، بات ريال وحيدا في الوصافة بفارق الأهداف خلف أتلتيكو الفائز السبت على التشي 3-1، لكن النادي الملكي خاض مباراتين أكثر من فريق المدرب دييغو سيميوني الذي يبدو في وضع جيد لمحاولة الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014، لاسيما في ظل تقهقر برشلونة بفارق 8 نقاط مع مباراة أكثر من «لوس روخيبلانكوس».

ويدين ريال بالفوز الى الفرنسي كريم بنزيمة الذي واصل تألقه تسجيلا وتمريرا، مخففا المزيد من الضغط عن مواطنه المدرب زين الدين زيدان الذي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه الشهر الماضي بعد سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز، ما دفع وسائل الاعلام المحلية للحديث عن التخلي عنه والاستعانة بالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أو الهداف السابق للفريق راوول غونزاليس.

وكانت البداية مثالية لريال الذي غاب عنه البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب المرض والبلجيكي ادين هازار لعدم استعادته كامل لياقته البدنية، اذ افتتح التسجيل من محاولته الأولى في الدقيقة السادسة عبر المتألق بنزيمة بعد تمريرة متقنة من البرازيلي رودريغو، رافعا رصيده الى 11 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

وكما جرت العادة في الآونة الأخيرة، تحول بنزيمة الى دور صانع الألعاب ومرر كرة الهدف الثاني بعدما تقدم في الجهة اليمنى وعكس الكرة الى الكرواتي لوكا مودريتش الذي أطلقها جميلة في سقف الشباك (13). ومن خطأ في منتصف فريقه للوكاس فاسكيس، وصلت الكرة الى كيكي غارسيا الذي أطلقها لولبية رائعة مشارف المنطقة الى الزاوية اليسرى العليا لمرمى البلجيكي تيبو كورتوا (28)، معيدا أصحاب الأرض الى أجواء اللقاء.

وبعد تدخل حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» لالغاء هدف جميل لبنزيمة (36)، بقيت النتيجة على حالها مع دخول اللاعبين الى استراحة الشوطين.

وبدأ ايبار النصف الثاني من اللقاء بطريقة أفضل من ريال لكن الأخير دخل تدريجيا في الأجواء وهدد مرمى مضيفه لكن من دون نجاعة، قبل أن يسمح للأخير بتهديده في الدقائق الأخيرة الا أن القائد سيرخيو راموس ورفاقه أفلتوا في نهاية المطاف من التعادل وحسموا الأمور لصالحهم بهدف ثالث في الوقت القاتل سجله فاسكيس بعد أن تبادل الكرة مع بنزيمة اثر هجمة مرتدة سريعة (2+90).

وواصل سلتا فيغو عروضه المميزة بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ادورادو كوديت، وذلك بفوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-0.

ويدين سلتا بفوزه الخامس هذا الموسم الى برايس منديس الذي سجل الهدفين (19 و79)، ملحقا بألافيس هزيمته السادسة في المركز السادس عشر.

ورفع سلتا رصيده الى 19 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة خلف اشبيلية ونقطتين خلف العملاق برشلونة، بعد أن اكتفى الأخيران بالتعادل السبت مع بلد الوليد 1-1 وفالنسيا 2-2 تواليا.

وعلى غرار سلتا فيغو وبنفس سيناريو مباراة الأخير مع ألافيس، تغلب غرناطة على ضيفه ريال بيتيس بهدفين سجلهما روبرتو سولدادو (14 من ركلة جزاء و20)، مانحا فريقه انتصاره الثاني تواليا والسادس هذا الموسم، ليرفع رصيده الى 21 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الخامس، فيما تجمد رصيد ضيفه الأندلسي عند 16 في المركز الحادي عشر.

وعاد خيتافي من ملعب قادش بفوزه الأول منذ المرحلة السادسة حين تغلب على برشلونة 1-0 في 17 أكتوبر، وذلك بفضل هدفين سجلهما خوان هرنانديس (33) والصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (4+90)، رافعا رصيده الى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 18 نقطة لمضيفه الذي مني بهزيمته السادسة.

