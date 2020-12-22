ليل تعادل مع سان جرمان وتصدر

دوليه

استعاد ليل الصدارة بتعادله مع ضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب 0-0 اول من امس في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي. وتوقفت انتصارات ليل المتتالية عند ثلاثة وسقط في فخ التعادل للمرة السادسة هذا الموسم، فرفع رصيده الى 33 نقطة بفارق الاهداف امام ليون الفائز على مضيفه نيس برباعية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة، فيما تراجع باريس سان جرمان الى المركز الثالث برصيد 32 نقطة. وخاض فريق العاصمة المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لعدم تعافيه من الاصابة، فيما أبقى المدرب الالماني توماس توخل النجم الاخر كيليان مبابي على دكة البدلاء بسبب معاناته من اصابة عضلية ارغمته على الغياب عن الحصة التدريبية السبت. وكان باريس سان جرمان الطرف الافضل في المباراة والاكثر استحواذا على الكرة واندفاعا الى الهجوم وكاد يفتتح التسجيل في مناسبات عدة أبرزها رأسية الالماني ثيلو كيهرر اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها الايطالي اليساندرو فلورنتسي مرت بجوار القائم الايمن (18)، وأخرى للبرازيلي رافينيا من مسافة قريبة اثر تمريرة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا ارتطمت بالقائم الأيمن (25). وأنقد الحارس مايك ماينان مرماه من هدف محقق بتصديه لكرة بالكعب من المهاجم الايطالي مويز كين اثر تمريرة عرضية من دي ماريا (41). وتابع ماينان تألقه عندما تصدى لكرة حاول مدافعه البرتغالي جوزيه فونتي ابعادها من باب المرمى لكنها كانت في طريقها الى الشباك قبل ان يتصدى لها على دفعتين (45+2). ودفع توخل بمبابي والالماني يوليان دراكسلر في الدقيقة 77 مكان دي ماريا ورافينيا، دون أن تتغير النتيجة. وواصل رين صحوته بفوزه الكبير على مضيفه لوريان 3-0، ومونبلييه نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه بريست 2-2. وارتقى رين الى المركز الخامس برصيد 28 نقطة بفارق الاهداف خلف مرسيليا الذي كان سقط في فخ التعادل امام ضيفه نيس 1-1 السبت في افتتاح المرحلة. ورفع مونبلييه رصيده الى 27 نقطة وتراجع الى المركز السادس مقابل 23 نقطة لبريست الذي تقدم الى المركز العاشر. وعاد موناكو الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على مضيفه ديجون صاحب المركز الاخير بهدف وحيد سجله الالماني كيفن فورلاند في الدقيقة 15. وحذا بوردو حذو موناكو واستعاد بدوره نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين.