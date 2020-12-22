لياو سجل أسرع هدف في إيطاليا

دوليه

عاد ميلان الى سكة الانتصارات وبقي متصدرا أمام جاره اللدود انتر، وذلك بعدما حسم مواجهته الصعبة مع مضيفه ساسوولو 2-1، أولهما بات الأسرع في تاريخ الدوري الايطالي عبر مهاجمه الدولي البرتغالي رافايل لياو، أول من أمس في المرحلة الثالثة عشرة التي قلب خلالها أتالانتا الطاولة على ضيفه روما وحول تخلفه الى فوز 4-1 بفضل البديل السلوفيني يوسيب ايليشيتش.

ودخل فريق المدرب ستيفانو بيولي اللقاء على خلفية تعادلين على التوالي في المرحلتين الماضيتين، ما سمح لجاره انتر في أن يصبح على بعد نقطة واحدة منه فقط، لكنه نجح في الخروج منتصرا من ملعب ساسوولو والبقاء أمام «نيراتسوي» الفائز بدوره على ضيفه المتواضع سبيتسيا 2-1.

وبقي ميلان في الصدارة بفارق نقطة عن جاره انتر الذي واصل نتائجه المميزة في الدوري مؤخرا، بتحقيقه فوزه السادس تواليا بعد تغلبه على ضيفه سبيتزيا بهدفين سجلهما المغربي أشرف حكيمي (52) ولوكاكو (71 من ركلة جزاء)، مقابل هدف لروبرتو بيكولي (4+90).

كما ابتعد «روسونيري» مجددا باربع نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب، محافظا في طريقه على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ25 تواليا في سلسلة بدأت في مارس الماضي.

ويدين ميلان الى لياو الذي مهد أمامه الطريق بتسجيله الهدف الأول بعد 6 ثوان فقط على البداية. ولم ينتظر ميلان طويلا لاضافة الثاني في الدقيقة 26 عبر البلجيكي أليكسيس ساليمايكرس اثر هجمة مرتدة وتمريرة من الفرنسي تيو هرنانديز. وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 89 حين قلص دومينيكو بيراردي الفارق من ركلة حرة.

وتغلب لاتسيو على نابولي بهدفين نظيفين سجلهما تشيرو ايموبيلي (9) الذي رفع رصيده الى 12 هدفا في 13 مباراة، والاسباني لويس ألبرتو (56). ورفع لاتسيو رصيده الى 21 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف أتالانتا، فيما بقي نابولي خامسا بـ23 نقطة بتلقيه الهزيمة الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم.

