فولفسبورغ استعاد توازنه

دوليه

نفض فولفسبورغ غبار ملعب «أليانز أرينا» حيث تعرض الأربعاء لهزيمته الأولى للموسم على يد بايرن ميونيخ حامل اللقب (1-2)، وذلك بفوزه اول من أمس على ضيفه شتوتغارت 1-0 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني.

ويدين فولفسبورغ باستعادته التوازن سريعا الى الكرواتي يوسيب بريكالو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49، قبل أن يترك الملعب بعد 11 دقيقة نتيجة تعرضه للاصابة.

واستفاد فولفسبورغ على أكمل وجه من سقوط بوروسيا دورتموند أمام أونيون برلين 1-2 الجمعة، لكي يصبح رابعا على حساب خصمه الأخير لهذا العام، اذ يلتقي الفريق الأصفر والأسود الأحد المقبل على ملعب «سيغنال ايدونا بارك» في أول مباراة بعد العطلة الشتوية التقليدية.

ومن جهته فقد مني شتوتغارت بهزيمته الثالثة فقط، بعد اللتين تعرض لهما في المرحلة الافتتاحية ضد فرايبوغ (2-3) وفي المرحلة التاسعة ضد بايرن ميونيخ (1-3)، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السابع.

وبعد أن بدأ الموسم بسبع مباريات متتالية من دون فوز وحيد، حقق فرايبورغ أول من أمس انتصاره الثالث تواليا وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه هرتا برلين بأربعة أهداف للايطالي-الألماني فينتشنزو غريفو (7) والبوسني ارميدين ديميروفيتش (59) ومانويل غولد (67) ونيلز بيترسن (4+90 من ركلة جزاء)، مقابل هدف للبلجيكي دودي لوكيباكيو (52).

ورفع فرايبورغ رصيده الى 17 نقطة في المركز العاشر، مقابل 13 لهرتا برلين في المركز الرابع عشر.

