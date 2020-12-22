رودجرز: نستحق الفوز على توتنهام

دوليه

قال الايرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الانكليزي في تصريح لقناة «سكاي سبورتس» بعد فوز فريقه على توتنهام 2-0 وانتزع الوصافة منه أول من أمس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الانكليزي، أن فريقه استحق الفوز بفضل تميز أغلب اللاعبين.

وتابع المدرب الذي حقق فوزه الاول على مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو في 8 مواجهات بينهما (5 هزائم وتعادلان)، علما أن الأخير هو من قام بتعيينه للاشراف على مركز التكوين التابع لنادي تشلسي ومن بعده فريقه الرديف عندما كان البرتغالي على رأس الادارة الفنية للبلوز: «اعتقد أننا كنا متميزين، لقد كان فوزا جيدا بالنسبة لنا»، مضيفا «علينا أن نبدأ الفوز على أرضنا. المجموعة تتعلم طوال الوقت وهذا هو سبب عدم اقترابنا من المنتج النهائي». في المقابل، قال مورينيو الذي كان فريقه في الصدارة قبل الخسارة امام ليفربول في المرحلة الماضية «انه ليس أسبوعا جيدا من حيث النتائج»، مضيفا «يمكن أن نكون هنا مثل أولئك الذين حطموا الرقم القياسي لليفربول في آنفيلد ونخوض هذه المباراة ونحن في الصدارة». من جانبه واصل مان يونايتد نتائجه الايجابية في الاونة الاخيرة رافعا غلته الى 19 نقطة من اصل 18 ممكنة في آخر سبع مباريات، عندما اكرم وفادة ضيفه وغريمه ليدز يونايتد 6-2 واقترب من الصدارة حيث ارتقى الى المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف ليفربول وبفارق نقطة واحدة خلف ليستر مضيفه السبت المقبل. وحسم فريق «الشياطين الحمر» نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية بينها ثنائية سريعة للاعب وسطه الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذي بات اول لاعب يسجل ثنائية في اول ثلاث دقائق من مباراة في تاريخ الدوري الممتاز. وعزز يونايتد تقدمه بهدفين في الشوط الثاني.

وقال مدربه النرويجي اولي غونار سولسكاير «انا سعيد بالفوز وبالطريقة التي حققناه بها، قدمنا مباراة جيدة امام فريق قوي بدنيا، خلقنا العديد من الفرص وكان بالامكان ان تكون النتيجة أكبر». وتعادل برايتون مع شيفيلد يونايتد بهدف لداني ويلبيك (87) مقابل هدف لجايدون بوغل (63).

واستعاد استون فيلا نغمة الانتصارات بتغلبه على مضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة.

