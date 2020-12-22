«خليجي 25»: تشكيل لجنة لزيارة العراق وتفقد منشآته

دوليه

شكل اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اول من امس لجنة لتقييم ودراسة ملف ترشح العراق لاستضافة «خليجي 25»، كما أعلن الاتحاد عن تشكيل لجنة لزيارة هذا البلد وتفقد منشآته خلال الفترة المقبلة.وذكر الاتحاد في بيان عقب اجتماعه في الدوحة برئاسة نائب رئيس الاتحاد د. جاسم الشكيلي وحضور جميع الأعضاء سواء بشكل مباشر أو عبر تقنية الاتصال المرئي ان ذلك سيكون بعد التنسيق بين اتحادي كأس الخليج العربي لكرة القدم والاتحاد العراقي للعبة. وأوضح البيان ان اللجنة ستقوم بعد الانتهاء من رحلة التفتيش برفع تقرير الى المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها حتى يتسنى لأعضائه الاطلاع عليها والقيام بدراستها والتأكد من عدم وجود أي قصور على مستوى توافر الاشتراطات والمعايير المطلوبة قبل اتخاذ قرار الاستضافة. واضاف ان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي سيعقد اليوم اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن أبرزها تقارير اللجان والمصادقة على محضر الاجتماع السابق وما يستجد من أعمال. ومن المقرر أن تقام بطولة «خليجي 25» خلال ديسمبر من عام 2021 أو يناير 2022 وذلك وفق ما يراه المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي.