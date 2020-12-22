سوء تصرف من.. لاعب وحكم

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نعم نتفاعل مع الخطأ مهما كان ومن أي كان؟ فما شاهدناه في مباراة العربي والكويت قبل يومين من منظر مشين بحق الحكم واللاعب «المحصن» بالتأكيد من غير موافقة نادي الكويت على أفعاله فاللاعب جمعه سعيد لعب في اكثر من فريق بالدوري الكويتي الا انه اخيرا بعد انضمامه لنادي الكويت بدأ يتفرعن ويعتقد بأنه يستطيع ان يدير المشهد الرياضي بالملعب على حسب هواه..! فما قام به من خدعة فنية للاعب العربي بندر السلامة بعد ان راوغه مرتين في مسافة صغيرة بالملعب، حيث قام سعيد جمعة بالتهجم البربري عليه لايقافه عن هذه اللعبة الذكية من لاعب العربي لهو دليل على انه بدأ يتكبر على من اوصله الى هذا المستوى ويعتقد انه «محصن» من اي عقوبة تقع عليه بسبب انه من.......؟ والأدهى من ذلك تصرف حكم المباراة بطريقة لا تنم على انه يحمل اسم «حكم» والتي تأتي بمعنى آخر هو «القاضي» حيث لم يعير هذا التصرف حتى بكلمة تحذير لجمعة سعيد... فلا اعرف ما سبب تجاهله هذه الحادثة التي «حتى الاعمى رآها؟» فهذا دليل على ضعفه او عدم كفاءته لادارة مثل هذه المباريات بين الاندية الكبيرة. ويجب ان يعاقب الاثنان من قبل اللجان التي ستنظر في الاحتجاجات التي تصلها وكذلك من مراقب المباراة «اذا كان منتبها لما حدث».

ان التعامل مع مثل هذه الاحداث لا تبشر بالخير للمباريات او البطولات القادمة وقد نحتاج الى حكام اجانب حتى لدوري الدرجة الاولى... فحكام هذا الزمان اضعف بكثير من حكام عهد البطولات والمستويات الفنية العالية... وقد اعجبني رأي لاعب الكويت السابق علي زيد عندما انتقد تصرف جمعة سعيد وانه لو كان مسؤولا بجهاز الفريق لاخذ بحقه اقصى العقوبات الادارية والمالية فالمحترف يجب ان يكون اعلى مستوى وخلق والتزام بالملعب عن باقي اللاعبين... وشكرا لنادي الكويت الذي اوقع العقوبة المناسبة على اللاعب جراء هذا التصرف المشين (علني). وبنفس الدرجة يجب ان يعاقب حكم المباراة على هذا التصرف الغريب ويأخذ عقوبته المناسبة لكي يكون درسا له ولبقية زملائه (علني).... والله من وراء القصد.

