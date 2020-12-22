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كاظمة هزم الجهراء في «الطائرة»


كتب زيد خلف - حقق كاظمة انتصارا مستحقاً على الجهراء 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة. ورفع كاظمة رصيده الى 5 نقاط، فيما أصبح رصيد الشباب 3 نقاط. وانهى كاظمة الشوط الأول بسهولة 25-15 بفضل تميز لاعبيه عبدالرحمن المطوع وناصر الرفاعي وعبدالعزيز شاكر، وحاول الجهراء العودة الى اللقاء في الشوط الثاني وتمكن من مجاراة خصمه قبل أن ينهي البرتقالي الشوط لصالحه 25-22. واستمر كاظمة في تفوقه في الشوط الثالث الذي حسمه 25-19 لينهي اللقاء لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة.


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