خيطان والجهراء في صراع البقاء

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يشتعل الصراع على المراكز المتبقية المؤهلة الى دوري الدرجة الممتازة، وذلك عندما يلتقي خيطان صاحب المركز العاشر مع الجهراء صاحب المركز الحادي عشر في مباراة ستحدد بشكل كبير مصير الفريقين في صراع البقاء مع الكبار .

وذلك ضمن الجولة الرابعة عشرة قبل الأخيرة من دوري التصنيف التي تشهد اليوم أيضاَ مباراة الساحل مع السالمية وبرقان مع النصر.

وضمنت أندية النصر والقادسية وكاظمة والسالمية والكويت والعربي والشباب رسمياً البقاء في الدرجة الممتازة، بينما يحتاج الساحل للفوز في احدى مباراتيه المتبقيتين اليوم أمام السالمية، والسبت أمام الفحيحيل صاحب المركز التاسع والذي يغيب عن هذه الجولة.

وبينما تأكد هبوط اليرموك والصليبخات والتضامن، تبدو مهمة برقان صعبة جداً لأنه سيواجه النصر اليوم قبل أن يلعب أمام الكويت في الجولة الأخيرة السبت المقبل.

ويحتدم الصراع بين الجهراء الذي يمتلك 11 نقطة والقادم من خسارة أمام النصر المتصدر، وبين خيطان صاحب المركز العاشر برصيد 14 نقطة والذي حقق انتصارين في آخر 3 مباريات، وسيكفل الفوز في مباراة اليوم لخيطان البقاء ضمن العشرة الكبار، بينما يبقي فوز الجهراء الأمور للجولة الأخيرة ويمنح الأمل للفحيحيل وبرقان الذي تنتظره مهمة جداً أمام النصر اليوم على ستاد ناصر العصيمي.

ومع ان برقان يملك دافعاً أكبر من النصر الا أن الأخير لن يفرط بسهولة بنقاط المباراة الثلاث مهما فعل في الجولة الماضية عندما هزم الجهراء بهدف نظيف وحافظ على صدارته للمسابقة.

ويسجل “العنابي” بقيادة مدربه الوطني أحمد عبدالكريم أرقاماً ممتازة تعطيه دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق مسابقة كأس ولي العهد أو دوري الدرجة الممتازة، كما تبدو مباراة اليوم مناسبة لمنح الفرصة للاعبين العائدين من الاصابة أو الذي لم يشاركوا كثيراً. في المقابل لا يملك برقان أي خيار سوى الفوز من أجل الحفاظ على أمل المنافسة على أحد المقاعد المتبقية.

وفي المباراة الثالثة، يبحث الساحل صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة مع مدربه الجديد محمد دهيليس عن نقطة تعزز آماله في البقاء، لكنه سيواجه السالمية الذي يمر بمرحلة جيدة جداً تحت قيادة المدرب الوطني محمد المشعان حيث يحتل السماوي المركز الرابع برصيد 25 نقطة. وترتبط فرصة الساحل في البقاء بنتائج بقية الفرق المنافسة لأنه حتى في حالة خسارته اليوم أمام السالمية.

وفي الجولة الأخيرة أمام الفحيحيل فانه قد يبقى في الدرجة الممتازة في حال فشل الجهراء وبرقان بالفوز في مبارتيهما المتبقيتين.

