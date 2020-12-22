جمعة اعتذر والكويت عاقبه

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فرض نادي الكويت عقوبة على مهاجمه العاجي جمعة سعيد بسبب اعتدائه على لاعب العربي بندر السلامة في اللقاء الذي جمع الفريقين السبت الماضي وانتهى بفوز الأخضر 3-1. وعاقبت ادارة الأبيض جمعة بالايقاف مباراتين وخصم 50 بالمئة من راتبه لشهر ديسمبر وذلك حسبما أعلن النادي على حسابه الرسمي في موقع «تويتر». وقال انها تأتي «في اطار فرض الالتزام على اللاعبين وسلوكهم، بما يليق بالنادي الذي يمثلونه».

وكان جمعة حاول التهجم على السلامة في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين بعد أن قام الأخير بتمرير الكرة بين قدميه، في الوقت الذي اكتفى فيه الحكم يوسف نصار بتهدئة اللاعبين دون عقوبة على اللاعب العاجي.

واعتذر جمعة على تصرفه عبر حسابه الرسمي على «انستغرام» وقال انه سيكون حذراً في حال تكرار مثل هذا الموقف.

