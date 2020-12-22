عامر يعلن اعتزاله «اليد»

محلية

اعلن لاعب اليرموك و«أزرق اليد» محمد عامر اعتزاله اللعبة بسبب الظلم الذي وقع عليه كما يقول. وكتب عامر الذي يعتبر من أبرز اللاعبين الحاليين، في حسابه على موقع «انستغرام»: «بسبب ظلم بعض المسؤولين في النادي وعدم التقدير وعدم الاحترام، وأكثر من مرة يتم ايقافي لأسباب تافهة وعدم صرف مستحقاتي ولا تعويضي، وكما وصلني قام مسؤول برفع كتاب قرار شطبي علماً بانه لم يبدر مني أي فعل يستحق هذا القرار، قررت التوقف عن لعب كرة اليد».

وكان عامر عانى في الفترة الماضية من بعض الخلافات مع مسؤولي النادي جراء رغبته في الانتقال الى ناد محلي مع رفض النادي ذلك وهو ما تسبب في ايقافه. وكان اللاعب الموهوب خاض بعض التجارب الاحترافيه في قطر وتونس وقدم خلالها مستويات لافتة، كما انه ظهر بصورة مميزة مع «أزرق اليد» في البطولة الآسيوية التي اقيمت في الكويت أخيراً.

