الكويت أمطر سلة الشباب بـ 150 نقطة

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حقق الكويت نتيجة غير مسبوقة في بطولات كرة السلة المحلية بتسجيله 150 نقطة خلال فوزه على الشباب 150-67 في لقاء الفريقين أول من أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من القسم الثاني للمجموعة الأولى والتي شهدت أيضاً فوز الجهراء على النصر 80-41.

ورفع الكويت رصيده الى 20 نقطة من 10 انتصارات في صدارة الترتيب، يليه الجهراء 19 نقطة، والشباب 16 نقطة، والعربي 15 نقطة، والساحل والنصر 12 نقطة، والتضامن 11 نقطة. وضمنت اندية الكويت والجهراء والعربي والشباب تأهلها الى دور الثمانية الذي سيقام بنظام بلاي أوف من ثلاث نقاط بطريقة المقص.

وواصل الأبيض تقديم عروضه القوية بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز الذي يتميز بحث اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم حتى في حال تقدمهم بفارق كبير على خصمهم الأمر الذي أثمر تحقيق هذه النتيجة التاريخية بتسجيل 150 نقطة.

وبدأ الأبيض اللقاء بقوة فارضاً سيطرته عبر تميز صانع العابه الكسندر الغيص في صناعة الالعاب والتسجيل من خارج القوس الى جانب تميز نجوم الأبيض راشد الرباح ومحمد عدنان وحسين الخباز وعلي الهدهود ليتقدم الكويت في نهاية الربع الاول 35-11.

ولم يتراجع الأبيض طوال الأربع التالي اذ حافظ على رتم المستوى لينهي الربع الثاني متقدماً 73-31. وأستمرت هيمنة الكويت على الربع الثالث بفضل وجود تشكيلة مميزة لا يختلف مستوى الأساسي فيها عن البديل ليستمر الأبيض في رفع الفارق وينهي الربع الثالث 110-48.

ولم يختلف الربع الأخير عن سابقيه بعد أن تسيده الأبيض وسط شهيه مفتوحة من لاعبيه الذين أمطروا سلة الشباب بالتصويبات الناجحة من كل جانب لينهوا اللقاء بفارق وصل الى 83 نقطة 150-67.

وفي اللقاء الثاني تمكن الجهراء من التقدم سريعاً بعد أن منع خصمه من تسجيل أكثر من نقطة واحدة فقط في الربع الأول الذي حسمه الجهراء 17-1. ورفع الجهراء الفارق في نهاية الربع الثاني 41-9، والربع الثالث 64-23، قبل أن ينهي اللقاء 80-41.

