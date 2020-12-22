فليطح نعى الشيخ ناصر صباح الأحمد

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نعى مدير الهيئة العامة الرياضة حمود فليطح فقيد الكويت الشيخ ناصر صباح الاحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الذي وافته المنية اول من امس بعد رحلة كفاح طويلة في خدمة الكويت من خلال المناصب التي تقلدها والتي عمل من خلالها في ابراز دور الكويت الحضاري والتنموي. وقال فليطح: «نيابة عن العاملين بالهيئة العامة للرياضة ومنتسبيها نتقدم بخالص العزاء لاسرة آل الصباح الكرام ولاهل الكويت والشيخ فهد ناصر صباح الاحمد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية واخوانه الاعزاء في فقيدنا الشيخ ناصر صباح الاحمد». واضاف مدير الهيئة: «الفقيد كان له دور كبير في الكثير من المجالات على جميع المستويات الرياضية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تولى فيها العديد من الملفات وتم انجازها وساهمت في دفع عجلة التنمية والمزيد من التقدم للكويت داخليا وخارجيا وسيبقى الفقيد معنا بذاكرته الطيبة لانه ترك بصمته في الكويت»، داعيا المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.