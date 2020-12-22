كاظمة واصل صدارته لـ«كرة الصالات»

محلية

حافظ كاظمة على صدارته لدوري كرة الصالات بعد تغلبه على الكويت حامل اللقب 3 -1 ضمن منافسات الجولة الثالثة التي انطلقت أول من امس على صالة سعد العبدالله وبذلك رفع البرتقالي رصيدة الى 9 نقاط وتجمد رصيد الابيض عند 3 نقاط. وجاءت المباراة قوية ومثيرة استطاع البرتقالي من بسط سيطرته وترجمة استحواذه الى فوز مستحق في حين حاول الكويت ادراك التعادل لكن تألق حارس كاظمة فهد الخواري كان وراء خروج فريقه بنقاط المباراة الثمينة. واكتسح العربي منافسه التضامن 6 – 2 ليحصد الأخضر اول ثلاث نقاط وظل رصيد التضامن خالياً من النقاط. وانتهت مواجهة القادسية والسالمية بالتعادل بهدفين لكلا منهما ليرفع الاصفر رصيده الى 4 نقاط ونال السماوي اول نقطة في البطولة. من جانب آخر، نال لاعب كاظمة والمنتخب الوطني صالح الفاضل جائزة افضل لاعب في الجولة الماضية.