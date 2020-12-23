الأمير تلقى اتصالات وبرقيات تعزية بوفاة ناصر الصباح

أول النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واحتفل في قصر بيان صباح امس بتسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير آن كلير لوجوندر سفيرا للجمهورية الفرنسية والسفير روج تامو نفكوا سفيرا لمملكة تايلند والسفير محمد نوردين بندوسينا نور لموندوت سفيرا لجمهورية الفلبين والسفير مانيليسي باولوس جينجي سفيرا لجمهورية جنوب أفريقيا والسفير عظمات بيرديباي سفيرا لجمهورية كازاخستان والسفير الهاشمي عجيلي سفيرا للجمهورية التونسية والسفير ريموند سارسيرو سفيرا لجمهورية مالطا وذلك كسفراء لبلادههم لدى الكويت.

حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر المحمد الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل السعود ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب سموه أحمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد-طيب الله ثراه-، متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد-طيب الله ثراه-، متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا مساء امس من عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسموه وللأسرة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد عبر صاحب السمو عن شكره وتقديره لما أبداه العاهل الاردني من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيا من المولى -عزوجل- أن لا يريه مكروها بعزيز.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد برقية تعزية من الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد برقية تعزية من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد برقية تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، متمنيا لسموه حفظه الله ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه- متمنيا لسموه ولأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا مساء امس من الأمير الحسن بن طلال أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لسموه وللأسرة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد عبر سموه عن شكره وتقديره لما ابدوه من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء راجيا من المولى عز وجل ألا يريهم مكروها بعزيز.

