اللقاح وصل.. والتطعيم نهاية الأسبوع

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أعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عن وصول الشحنة الأولى من لقاح كوفيد-19 فجر اليوم الأربعاء على ان تبدأ عملية التطعيم نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح في بيان له امس ان مراحل تحديد الأولوية للفئات المستهدفة لتطعيم كوفيد-19 ستكون على اربع مراحل، يأتي في المرحلة الأولى جميع مقدمي الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عاما، والعاملين في الصفوف الأولى، على ان تشمل المراحل المتبقية جميع افراد وفئات المجتمع.

وأفاد الوزير بأن اعداد المسجلين لتلقي اللقاح في موقع التسجيل المسبق الالكتروني بلغت حتى الآن 73.700 الف شخص، مشيرا الى ان الاقبال على التسجيل في تزايد مستمر.

وأوضح ان عملية التطعيم ستتواصل باذن الله، وصولا الى تطعيم كل افراد المجتمع وفئاته الراغبين بتلقي اللقاح، مؤكدا حرص الوزارة على تطعيم اكبر نسبة من افراد المجتمع.

وثمن وزير الصحة جهود جميع اللجان وقطاعات الوزارة وكل الجهات المعنية الأخرى في الدولة، والتي ساهمت في توفير اللقاح وصولا الى بدء عملية التطعيم نهاية الاسبوع الحالي، مؤكدا تسخير الوزارة لكل الامكانيات تيسيرا على المواطنين.

