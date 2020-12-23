ربكة.. وعفسة

الأولى

استدركت السلطات قرارها السريع بغلق المطار والمنافذ كإجراء احتياطي لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا وأعادت فتح الأجواء والحدود البرية امس لمدة 24 ساعة لتمكين المواطنين العالقين بالخارج من الدخول للبلاد.

وعلمت «النهار» ان اجتماعا سيعقد غدا الخميس للنظر في القرار بعد دراسة جميع المستجدات والتقارير التي سترفعها السلطات الصحية لمجلس الوزراء بشأن اجراءات التعامل مع «الفيروس المتحور». وفور الاعلان عن تعليق رحلات الطيران التجاري من والى المطار الدولي، واغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية حتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021، اصاب الارتباك كل الجهات ذات الصلة فضلا عن المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في مختلف دول العالم.

الربكة التي لم تكن الاولى كانت نتيجة منطقية لقرارات بغير اعطاء مهلة من اجل ان يتمكن المسافرون القادمون والمغادرون من ترتيب اوضاعهم، والتأهب لما بعد تنفيذ القرار.

هذا التسرع في اصدار القرارات وخصوصا تلك المتعلقة بمصالح الناس وتفاصيل حياتهم اليومية تسبب في بقاء عدد غير قليل من المواطنين عالقين بين الكويت والسعودية، فلا الاولى تستقبلهم، ولا الثانية تعيدهم الى اراضيها بعدما اصبح قرار اغلاق المنافذ ساريا بالفعل.

وفي الاجواء «تعلقت» كذلك بعض الرحلات التجارية القادمة من اوروبا والولايات المتحدة، واصبح الوضع «عفسة» ما اضطر الطيران المدني الى السماح بهبوط تلك الرحلات التي استمر تدفقها الى صباح الثلاثاء ولو لم يحدث ذلك لكانت الاوضاع ادهى وامر.

وتجنبا لمزيد من «الربكة» و«العفسة» أعلن عن فتح المنافذ الجوية والبحرية ليوم واحد «امس» لدخول العالقين في الخارج، خصوصا اولئك المواطنين الذين كانوا قابعين في دبي وابوظبي وبيروت، لافتا الى ان القرار يشمل المواطنين واقرباءهم ولا ينسحب على غيرهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني سعد العتيبي في حديث اذاعي ان هناك عددا من المواطنين العالقين في كل من دبي وأبوظبي وبيروت والدوحة، مشيرا الى ان هناك ترتيبات يتم اعدادها وتنسيقها من اجل عودة المواطنين من تلك المحطات الى الكويت من خلال التنسيق مع شركات الطيران.

‏واشار الى ان قرار تعليق المطار مازال ساريا وان القرار بعودة العالقين هو لمدة 24 ساعة فقط، لافتا الى ان القرار يشمل المواطنين واقرباءهم ومن لديه اقامة صالحة في الكويت.

ولفت الى ان الاعداد المتوافرة تستوعبها رحلة واحدة وسفاراتنا في تلك الدول ووزارة الخارجية ارقامها متاحة للتواصل مع المواطنين، مشيرا الى انه في حال طلب مواطنون العودة سيكون هناك تنسيق مباشر مع وزارة الخارجية والسلطات الصحية.