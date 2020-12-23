مكاتب السفريات: الخسائر 5 ملايين أسبوعياً

الأولى

بعد أن استبشرت مكاتب السفر والسياحة بعودة الحياة مجدداً، ورغم تدني نسب التشغيل الى 10 في المئة فقط عما كانت عليه مقارنة بالسنة السابقة، جاء قرار غلق الأجواء براً وبحراً وجواً كالصاعقة على مكاتب السفر والسياحة، الذين عبروا عن مأساتهم عبر النهار، مشيرين الى ان قرار الغلق عمق جراح المكاتب التي قارب 70 في المئة منها من الافلاس، على وقع تداعيات فيروس كورونا.

ولفتوا الى ان المكاتب قامت بحجز اماكن للراغبين في السفر لقضاء عطلة رأس السنة في العديد من دول العالم، الا ان تلك الحجوزات الغيت جميعها وبات على مكاتب السفر والسياحة دفع التكاليف

كاملة غير منقوصة.

وقدر المشاركون حجم الخسائر التي من المتوقع ان تتكبد ما يقارب 5 ملايين دينار، والغاء قرابة 25000 تذكرة خلال الأسبوع.

وأشاروا الى ان الغلق كان بمثابة ضربة قاصمة لأعياد الميلاد وقضاء عطلات بداية السنة الجديدة وهو ما يعني ارتفاعاً كبيراً في فاتورة الخسائر التي تكبدها القطاع خلال عام 2020.

وقالوا: قمنا بالعمل في الحجز والالغاء لمدة اسبوعين كاملين دون مقابل، حتى المصاريف الخاصة بنا لم يتم دفعها من قبل العملاء. وفيما توقع بعضهم تمديد فترة الحظر، قال آخرون ان الأمر في علم الغيب وأنه مرتبط بشكل اساسي بقرارات السلطات الصحية.

كاملة غير منقوصة. وقدر المشاركون حجم الخسائر التي من المتوقع ان تتكبدها مكاتب السياحة والسفر، ما يقارب 5 ملايين دينار، والغاء قرابة 25000 تذكرة خلال الأسبوع.

وأشاروا الى ان الغلق كان بمثابة ضربة قاصمة لأعياد الميلاد وقضاء عطلات بداية السنة الجديدة وهو ما يعني ارتفاعاً كبيراً في فاتورة الخسائر التي تكبدها القطاع خلال عام 2020.

وقالوا: قمنا بالعمل في الحجز والالغاء لمدة اسبوعين كاملين دون مقابل، حتى المصاريف الخاصة بنا لم يتم دفعها من قبل العملاء. وفيما توقع بعضهم تمديد فترة الحظر، قال آخرون ان الأمر في علم الغيب وأنه مرتبط بشكل اساسي بقرارات السلطات الصحية.