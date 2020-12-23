نداءات للتواصل مع السفارات

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دعت سفارات الكويت في الخارج جميع رعاياها الموجودين الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها السلطات الصحية والخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». ودعت السفارات في بيانات لها المواطنين الموجودين بالخارج الى التواصل معها في حال طلب المساعدة، وذلك بعد قرار تعليق رحلات الطيران التجاري من والى مطار الكويت الدولي حتى نهاية يوم الجمعة الاول من يناير المقبل.

كما دعت الى التواصل على ارقام هواتف أعلنت عنها على مدار الساعة في حال الحاجة الى المساعدة.

وناشدت السفارات المواطنين الموجودين في الخارج ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».