«الصحة العالمية» وأميركا: الفيروس الجديد تحت السيطرة

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واشنطن - جنيف - الوكالات: اكدت منظمة الصحة العالمية ان السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة اسرع ولكنها ليست خارج السيطرة، داعية الى تطبيق الاجراءات الصحية المعتادة فيما اكد مسؤول اميركي انه لا دليل حتى الان على ان السلالة الجديدة اكثر عدوى.

وفي مؤتمر صحافي قال مايكل راين مسؤول الحالات الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز الى حد بعيد عتبة 1,5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها بناء عليه فان الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة.

من جهته أكد منصف السلاوي، مستشار مدير برنامج وارب سبيد الذي اطلقته الحكومة الأميركية لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وتوزيعها انه لا دليل قاطعاً حتى الآن على ان السلالة الجديد لفيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا هي أكثر عدوى لكنه اشار الى ان الولايات المتحدة تجري دراسات لمعرفة المزيد.

وأوضح السلاوي انه من الممكن ان تكون السلالة منتشرة منذ فترة طويلة في المملكة المتحدة، لكن العلماء لم يباشروا البحث عنها الا أخيراً، مما خلق انطباعاً بحدوث زيادة حين بدأوا ذلك.

وتابع ما هو واضح هو انه ليس مسبباً اكثر للمرض ما يعني انه لم يثبت انه يسبب مرضاً اكثر خطورة.