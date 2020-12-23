«بيونتيك»: لقاحنا فعال ضد السلالة الجديدة

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برلين- الوكالات: أكد الرئيس التنفيذي لمختبر بيونتيك الألماني أوغور شاهين أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي تم تطويره مع شركة فايزر الأميركية فعال ضد السلالة الجديدة للفيروس، مشيرا الى ان بيونتيك قادرة على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وقال شاهين في مؤتمر صحافي في ماينز في غرب ألمانيا غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي بإمكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماماً التحوّل الجديد للفيروس وتابع نحن قادرون تقنياً على إنتاج لقاح جديد خلال 6 أسابيع لكنه أوضح أن شركة الأدوية الألمانية واثقة من أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها فعال ضد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وقال نظرا لأن البروتينات الموجودة في السلالة الجديدة هي 99% وهي نفس النسبة في السلالات السائدة فإن بيونتيك لديها ثقة علمية في اللقاح.وقال شاهين إن الشركة اختبرت بالفعل اللقاح ضد 20 نوعا من السلالات المختلفة وحققت استجابة مناعية ناجحة أدت إلى تعطيل الفيروس.