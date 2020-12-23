جلسة هادئة.. و«الأغلبية» خسرت «التشريعية» و«المالية»

الأولى

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على غير المتوقع سارت جلسة مجلس الامة امس بهدوء ونظام شديدين، وبعكس التهديدات التي اطلقت أخيراً من بعض النواب في كتلة المعترضين.

وعزت مصادر برلمانية لـ «النهار» ذلك التحول الى خشية نواب المعارضة من ان يؤدي التراشق والتصادم الى رفع الجلسة من دون انتخابات اللجان البرلمانية ما يعطل استحقاقاتهم المطلوب مباشرتها وفي مقدمتها العفو الشامل، واطلاق الحريات، وحماية الجنسية.

وفيما شكلت اغلب اللجان البرلمانية بالتزكية، الا ان المفصلي منها لم يتم التوافق بشأنه، حيث اقتصرت الانتخابات على لجان «المالية» و«التشريعية» و«الداخلية» و«الدفاع» و«حماية المال العام» و«الاسكان».

ويبدو ان كتلة المعترضين خسرت الكفة في «التشريعية» و«المالية» مع اهميتهما، فيما كان، لافتا الوصول الى التزكية في لجنة الاولويات.

وشهدت الجلسة مفارقة بسقوط طلب تشكيل لجنة القطاع النفطي بامتناع 16 صوتا حكوميا وسط جدال نيابي - نيابي حول كون ذلك تكتيكا لافراغ اللجنة المالية وسحب اختصاصاتها.

اما اللجان المؤقتة فلم يتم المأمول من تشكيلها بسبب تهافت النواب على تشكيل عشر لجان مؤقتة، فضلا عن وجود 12 لجنة دائمة، مع حصول بعض النواب على عضوية اكثر من لجنتين.

وشكل المجلس لجانا مؤقتة تعنى بالمرأة والاسرة والطفل، الاسكان، الزراعة والغذاء، البدون، حقوق الانسان، البيئة، الموارد البشرية، الظواهر السلبية، ذوي الاعاقة، وبيئة الاعمال.

من جهته، اكد النائب صالح المطيري ان الحكومة لم تجد قراءة رسائل الشعب الكويتي التي أفرزتها الصناديق، منتقدا الإصرار الحكومي على دعم نواب بأعينهم رغم تواضع الاداء في لجان سابقة. وقال في تصريح للصحافيين، إن أصوات الحكومة في تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، يشير إلى عدم إدراكها حجم الموقف وسيؤدي إلى محاسبتها، مبينا انها دعمت نوابا في اللجان الدائمة كانت نسبة إنجازهم وحضورهم في المجلس السابق قليلة.

وأكد المطيري أن النواب جاؤوا إلى مجلس الأمة للعمل والإنجاز وأن الشعب قال كلمته وقام بتغيير بعض النواب واختار أعضاء آخرين، معتبرا أن عدم قدرة الحكومة على قراءة رسائل الشعب يدل على انه قد آن الأوان لمحاسبتها إن استمرت في هذا الطريق.

وقال إنه سوف يشارك في عضوية عشر لجان، منوها إلى ان هذه اللجان ليس بها مردود مالي، لافتا إلى أن النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان سيتم كشف أسمائهم في المركز الاعلامي لمجلس الأمة. وأكد المطيري انه سيراقب عمل اللجان وعمل الوزراء، مؤكدا ان الجميع تحت المجهر وأنه لن يخذل المواطنين الذين أوصلوه إلى قاعة عبدالله السالم.

بدوره أعلن النائب فايز الجمهور بعد فوزه برئاسة لجنة شؤون الإسكان عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات عبدالله معرفي ووزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية رنا الفارس في موقع مدينة جنوب سعد العبدالله.

وشدد في تصريح للصحافيين على ضرورة إنهاء مشكلات مدينة جنوب سعد العبدالله، مشيرا إلى أنها تمس 200 ألف مواطن، داعيا الجهات الشعبية المختصة الى التواجد في الموقع للوقوف على مكامن الخلل في معالجة هذه القضية.

وأوضح أن الأرض مسلمة لوزارة الإسكان منذ 6 سنوات ولكن تعطل المشروع بسبب التراخي الحكومي، مشيرا إلى أن المشكلة كلفت الدولة ما يقارب 330 مليون دينار كبدل إيجار في حين أنها تحتاج إلى 5.5 ملايين دينار فقط لإزالة العوائق.