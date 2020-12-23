مجلس الأمة أبَّن ناصر الصباح: مثال للرجل العفيف الصادق

الأولى

أبن مجلس الأمة امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير الكهرباء الأسبق عبدالعزيز الشايع.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الشيخ ناصر صباح الأحمد كان مثالا للرجل العفيف الصادق القريب من الجميع، مضيفا ان الفقيد كان يحمل هم الغد وسعى باخلاص لبناء كويت جديدة تعبر بأبنائها نحو المستقبل زاخرة باقتصادات العصر الحديث وآفاق التنمية.

وذكر الغانم ان الفقيد الشايع كان مثالا للسياسي الخلوق والاقتصادي الخلاق وأحد رجالات الكويت وروادها الذي كانت له اسهاماته المميزة في مختلف الصعد والقطاعات.

بدوره قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: فقدنا اخاً عزيزاً قدم الكثير لوطنه وقد كان -رحمه الله- ذا رؤية خلاقة وسعي جاد لتنفيذ استراتيجية التحول في الاقتصاد والتنمية الشاملة في الكويت مستذكرا بكل التقدير نشاطه الايجابي واسهاماته المشهودة في خدمة الكويت بالعديد من الميادين.

كما اكد الخالد ان الكويت فقدت بوفاة الشايع رمزا اقتصاديا بارزا تشهد له اعماله وانجازاته ومبادراته الرائدة وسجله التاريخي الناصع في خدمة الكويت ورفعة شأنها.