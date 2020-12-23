طبقوا قانون الوحدة الوطنية

الأولى

قرآننا يقول: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...، ورسولنا -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمَّى.

وفي الاتجاه المعاكس للقرآن الكريم، ولكلام رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يسير بعض الدعاة، الذين يتصورون أنهم وحدهم يملكون الحقيقة، وأنهم بمفردهم أصحاب الصواب، يدلون عليه ويهدون إليه، فمن تبعهم فاز ونجا، ومن خالفهم خاب وخسر.

إن هؤلاء الذين غلبت عليهم أهواؤهم يضربون من حيث يشعرون أو لا يشعرون الوحدة الوطنية الكويتية في مقتل، فضلاً عن مصادمتهم الواضحة للقرآن والسنة وإجماع الأمة، ومعارضتهم البيّنة لتوجيهات وإرشادات القيادة السياسية، الداعية دائماً إلى رص الصفوف، وتجنب الفرقة والاختلاف، ونبذ النعرات الطائفية المقيتة.

العجيب أن هؤلاء يدسون السمَّ في العسل، فيدعون إلى التؤدة، والهدوء، والنأي عن العنف، وتجنب إزالة المنكر بمنكر يساويه أو يكبر عنه، وينهون عن رفع الصوت وعن المصادمات مع الشرطة، وهذا كله جيد وجميل لا يرفضه ولا يأباه إلا أعداء الوطن ودعاة الفتنة، وناشرو الفرقة والشقاق.

أما السم الذي يتخلل تلك الكلمات، فمن أمثلته قول أحدهم: إياك أخي المسلم أن تضع يدك بيد من ليس على دينك، ويضيف: اللي مو على دينك ما يعينك، ولا تضع يدك بيده بحجة أنه وطني أو لتغيير منكر أو فساد.

إن من يحسن الظن في ذلك كله سيجده في أحسن الأحوال حقاً أريد به باطل، فالمجتمع الكويتي مجتمع متحاب مترابط، ولاء أبنائه جميعاً للكويت أمهم الرؤوم، ولحكامها الذين ارتضوهم منذ النشأة الأولى، أمراء لهذا البلد الكريم، يتعاقبون على مسند الإمارة رجلاً بعد رجل، وحكيماً إثر حكيم، ليس في الكويت تابع لغيرها، فهي الوطن وهي الملاذ، وهي البدء، وهي المنتهى، وهي عند الجميع خط أحمر.

صحيح أن فيها توجهات سياسية وفكرية وعلمية، لكن أصحاب تلك التوجهات ربما يختلفون علمياً واستراتيجياً، لكنهم في النهاية مؤمنون بأن الكويت فوق كل شيء، وقبل كل شيء.

فيا من تنصبّون أنفسكم دعاة إلى الله، اتقوا الله في أمكم الكويت، اتقوا الله في شعب الكويت، فالوقت لا يسمح بالتقسيمات والمهاترات، التي لا يجني من ورائها النفع إلا أعداء الوطن، ودعاة الفتنة، وناشرو البؤس والشقاء.

وليعلم القاصي والداني أن الوحدة الوطنية الكويتية عصية على الانكسار، لأن الشعب الكويتي شعب واعٍ لا تنطلي عليه الأباطيل، ولو كانت في ثوب وعظ، أو ارشاد، أو توجيه.

ومع ذلك كله، فإن من واجب الحكومة أن تطبق قانون الوحدة الوطنية بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بنسيج المجتمع، أو الدعوة إلى تفتيته وتمزيقه، سواء كانت تلك الدعوة مبطّنة متخفية أو واضحة ظاهرة، ومهما كان اسم مطلقها أو مروجها أو الداعي إليها.

إن معاقبة المتجاوزين، وإخضاعهم لسيف القانون هو الإجراء الواقي الذي يمنع عن البلاد شرور الفتن، ووباء العصبية، أما تركهم بغير حساب، فسوف يفتح الباب على مصراعيه لكل أهوج أو موتور، ليُعمل معاول الهدم والتقويض في بناء الوحدة الوطنية الراسخ المتين.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وسوء.

