«الإطفاء البحري» أطلقت تمرين «1 sar»

وطن النهار

أطلقت إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري بقوة الإطفاء العام صباح امس تمرين «1 sar» في الواجهة البحرية المقابلة لمركز السالمية للاطفاء البحري بالتعاون مع عدة جهات حكومية وأهلية.

وصرح مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري العقيد بدر فالح الكدم أن إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري هي نقطة الاتصال الدولي بالمنظمة البحرية الدولية رسميا. وقال انها نظمت هذا التمرين بهدف تقييم اجراءات العمل وخطط الطوارئ المتبعة في الحوادث البحرية المختلفة وكذلك تقييم مستوى التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المختلفة في مواجهة الكوارث البحرية.

ولخص الكدم سيناريو التمرين الذي أطلق عليه اسم «1 sar» وهو عبارة عن تعرض ناقلة ركاب بحرية لحريق في أحد غرف المحركات مع وجود حالات إصابات مختلفة وحالات فقدان لاشخاص بالبحر وتجري على اثرها عمليات البحث والانقاذ وانتشال المصابين من الناقلة.

وقد شاركت مراكز السالمية والشويخ والشعيبة للإطفاء والانقاذ البحري في التمرين عن طريق بلاغ ورد من غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ الخاصة والمتمثلة بمكافحة الحريق وانقاذ المصابين عن طريق فرق الانقاذ البحري.

وشارك في التمرين كل من إدارة الطوارئ الطبية من خلال المستشفى الميداني المقام للتعامل مع حالات الاصابات وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والهيئة العامة للبيئة والمتمثلة في تطبيق اجراءات منع التلوث البحري

بالإضافة إلى مشاركة زوارق الإدارة العامة لخفر السواحل وتأمين منطقة الحادث من خلال تواجدها ، كما شاركت إدارة جناح طيران الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وتواجد قطاع النقل البحري التابع لوزارة المواصلات (ممثل دولة العلم) لمتابعة مجريات التمرين .

ووجه العقيد بدر الكدم الشكر لجميع الجهات الحكومية المشاركة في تمرين «1 sar» وكذلك شكر شركة ايكاروس المتحدة للخدمات البحرية المالكة لناقلة الركاب «ابو الخير» التي شاركت في هذا التمرين.

