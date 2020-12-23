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جمعية فهد الأحمد التعاونية اعتمدت التقريرين المالي والإداري


اعتمد اعضاء الجمعية العمومية لجمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية التقريرين الاداري والمالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ (31 مارس 2019) بالاجماع وبحضور المدير المعين طلال لحدان يوسف اللحدان وياسرالدليمي وعادل الفضلي من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبهذه المناسبة اكد المدير المعين انه تم تحويل ارباح العام المالي (2018/2019) للحسابات الشخصية للمساهمين الذين قدموا (ورقة الايبان) لقسم المساهمين بالجمعية وأن الجمعية في تطور مستمر، وجارٍ الاعداد للعديد من المهرجانات والعروض الخاصة بالمساهمين، مشيراً إلى ان الجمعية تبذل اقصى الجهود لتطوير السوق المركزي وفروع الجمعية.


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