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«الأردنية» تعلق رحلاتها من وإلى الكويت


عمان- «كونا»: أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلاتها من وإلى الكويت والسعودية وبريطانيا تبعا لقرارات السلطات في البلدين كإجراء احترازي بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في عدة دول. وأوضحت الملكية الأردنية في بيان أنها علقت رحلاتها الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي بعد إغلاق الكويت منافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية اعتبارا من مساء أمس الاثنين لغاية الأول من يناير المقبل. كما علقت رحلاتها إلى السعودية تبعا لقرار هيئة تنظيم الطيران السعودية اعتبارا من أمس الاثنين ولمدة أسبوع بعد تعليق السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية لمدة أسبوع قابلة للتمديد. وأكدت أيضا إيقاف رحلاتها إلى العاصمة البريطانية لندن اعتبارا من أمس الاثنين حتى يوم السبت الثالث من يناير المقبل بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس (كورونا) في المملكة المتحدة. ودعت شركة الخطوط الجوية الاردنية مسافريها الذين لديهم حجوزات من وإلى هذه البلدان إلى التواصل معها.


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