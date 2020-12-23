«عفسة» في المطار والمنافذ

وطن النهار

فور الإعلان عن تعليق رحلات الطيران التجاري من والى المطار الدولي، واغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من الحادية عشرة من مساء الاثنين حتى نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021، اصاب الارتباك كل الجهات ذات الصلة بالطيران المدني والمنافذ فضلا عن المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في مختلف دول العالم.

الربكة التي لم تكن الاولى ويبدو انها لن تكون الاخيرة كانت نتيجة منطقية لقرارات متسرعة يتم اتخاذها بغير دراسة كافية، ومن دون نظر فاحص الى تبعاتها، وبغير اعطاء مهلة ولو لـ 24 ساعة او 48 ساعة من اجل ان يتمكن المسافرون القادمون والمغادرون من ترتيب اوضاعهم، والتأهب لما بعد تنفيذ القرار.

هذا التسرع في اصدار القرارات وخصوصا تلك المتعلقة بمصالح الناس وتفاصيل حياتهم اليومية كاد ان يؤدي الى «كوارث» لانه تسبب في بقاء عدد غير قليل من المواطنين عالقين بين الكويت والسعودية، فلا الاولى تستقبلهم، ولا الثانية تعيدهم الى اراضيها بعدما اصبح قرار اغلاق المنافذ ساريا بالفعل.

وفي الاجواء «تعلقت» كذلك بعض الرحلات التجارية القادمة من اوروبا والولايات المتحدة، واصبح الوضع «عفسة» كما يقولون ما اضطر سلطات الطيران المدني الى السماح بهبوط تلك الرحلات التي استمر تدفقها الى صباح الثلاثاء ولو لم يحدث ذلك لكانت الاوضاع ادهى وامر.

وتجنبا لمزيد من «الربكة» و«العفسة» اُعلن أمس عن فتح المنافذ الجوية والبحرية ليوم واحد «امس» لدخول العالقين في الخارج، خصوصا اولئك المواطنين الذين كانوا قابعين في دبي وابوظبي وبيروت، على أن يشمل القرار المواطنين واقرباءهم ولا ينسحب على غيرهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا يتم اتخاذ الاجراءات المسبقة قبل حظر الطيران واغلاق الحدود؟ واذا كان المسؤولون قد اضطروا الى خرق قرار الحظر قبل ان يجف مداده فلماذا لم يتحسبوا للامر، ويعلنوا القرار قبل موعد سريانه بـ 48 ساعة او بـ 24 ساعة على اقل تقدير؟

ولعل تلك الواقعة تفرض على المسؤولين مستقبلاً ان يتدارسوا تبعات كل قرار قبل الاقدام عليه، وان يحسبوا لكل خطوة حسابها، فليس بالارتجالية والتسرع تتحقق السلامة، وتسير الامور على خير ما يرام.

والدليل على ان التسرع لابد ان يتلوه التراجع فقد حدث تطور سريع وتفاعل مع العالقين من الركاب المحولين من مطارات أوروبية «ترانزيت» الذين توافدوا لعدد من الدول الخليجية بعد إغلاق عدد من المطارات العالمية سيتم فتح المجال الجوي لمدة 24 ساعة فقط لاغير. وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني سعد العتيبي في تصريح إذاعي إن هناك عددا من المواطنين العالقين في كل من دبي وأبوظبي وبيروت ‏والدوحة، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات يتم إعدادها وتنسيقها من أجل عودة المواطنين من تلك المحطات إلى الكويت من خلال التنسيق مع شركات الطيران.

‏وإشار إلى أن قرار تعليق المطار مازال ساريا وان القرار بعودة العالقين هو لمدة 24 ساعة فقط، لافتا الى ان القرار يشمل المواطنين واقربائهم ومن لديه اقامة صالحة في الكويت.

ولفت الى ان الاعداد المتوافرة تستوعبها رحلة واحدة وسفاراتنا في تلك الدول ووزارة الخارجية ارقامها متاحة للتواصل مع المواطنين، مشيرا الى انه في حال طلب مواطنون العودة سيكون هناك تنسيق مباشر مع وزارة الخارجية والسلطات الصحية.

إغلاق الموانئ

أعلن مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله إغلاق المنافذ البحرية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية الشويخ- الشعيبة- الدوحة اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم وحتى 1 يناير المقبل. وقال العبدالله في تعميم انه يستثنى من ذلك التعميم عمليات الشحن، على أن يتم مراجعة استمرار العمل بهذا القرار في ضوء المستجدات.

عودة المقيمين

صدرت موافقات رسمية من قبل سلطات الطيران المدني بشمول عودة المقيمين من الدول المحظورة، ممن يحملون اقامات سارية بعد فتح المجال الجوي لمدة يوم واحد فقط، شريطة اتمامهم للاقامة لمدة 14 يوما في دولة غير ممنوعة، مع احضار شهادة pcr.