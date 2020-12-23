سفاراتنا في الخارج أطلقت نداءات للتواصل معها

وطن النهار

دعت سفارات الكويت في الخارج جميع رعاياها الموجودين الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها السلطات الصحية والخاصة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». ودعت سفارتنا في التشيك في بيان المواطنين الموجودين حاليا في التشيك وكرواتيا الى التواصل معها في حال طلب المساعدة وذلك بعد قرار تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي حتى نهاية يوم الجمعة الاول من يناير المقبل. كما دعت الى التواصل على الرقم التالي 00420777576420 على مدار الساعة في حال الحاجة الى المساعدة. وناشدت القنصلية العامة للكويت في جنيف المواطنين الكويتيين الموجودين في جنيف والمناطق المحيطة بها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها السلطات في مدينة جنيف والمناطق المحيطة بها للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». ودعت القنصلية العامة المواطنين الكويتيين حال طلب المساعدة التواصل معها على الأرقام التالية: هاتف الطوارئ 0041799521441 هواتف القنصلية 0041229180107/ 0041229180130، البريد الإلكتروني consulate@kuwaitmission.ch.

ودعت سفارة الكويت في الامارات المواطنين الكويتيين الموجودين في دولة الامارات في حال طلب المساعدة للتواصل معها وذلك بعد قرار السلطات الكويتية تعليق الطيران التجاري من والى الكويت حتى مطلع يناير المقبل.

واهابت السفارة في بيان صحافي بالمواطنين الكويتيين ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والارشادات الصحية الصادرة عن السلطات الاماراتية الخاصة بمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ووجهت المواطنين الموجودين في الامارات الى التواصل معها في حال طلب المساعدة على رقم الطوارئ التابع للسفارة 00971506817788.

