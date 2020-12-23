مكاتب السفريات: الإغلاق ضربة قاضية

وطن النهار

بعد أن استبشرت مكاتب السفر والسياحة بعودة الحياة مجدداً، ورغم تدني نسب التشغيل إلى 10 في المئة فقط عما كانت عليه مقارنة بما كانت عليه في السنة السابقة، جاء قرار غلق الأجواء براً وبحراً وجواً كالصاعقة على مكاتب السفر والسياحة، الذين عبروا عن مأساتهم عبر «النهار»، مشيرين إلى أن قرار الغلق عمق جراح المكاتب التي قارب 70 في المئة منها من الإفلاس، على وقع تداعيات فيروس كورونا.

ولفتوا أن المكاتب قامت بحجز أماكن للراغبين في السفر لقضاء عطلة رأس السنة في العديد من دول العالم، إلا أن تلك الحجوزات ألغيت جميعها وبات على مكاتب السفر والسياحة دفع التكاليف كاملة غير منقوصة.

وقدر المشاركون حجم الخسائر التي من المتوقع أن تتكبد ما يقارب 5 ملايين دينار، وإلغاء قرابة 25000 تذكرة خلال الأسبوع.

وأشاروا أن الغلق كان بمثابة ضربة قاصمة لأعياد الميلاد وقضاء عطلات بداية السنة الجديدة وهو ما يعني ارتفاعاً كبيراً في فاتورة الخسائر التي تكبدها القطاع خلال عام 2020.

وقالوا قمنا بالعمل في الحجز والإلغاء لمدة أسبوعين كاملين دون مقابل، حتى المصاريف الخاصة بنا لم يتم دفعها من قبل العملاء. وفيما توقع بعضهم تمديد فترة الحظر، قال آخرون إن الأمر في علم الغيب وأنه مرتبط بشكل أساسي بقرارات السلطات الصحية.

وفيما يلي التفاصيل...

التمديد بيد الحكومة

في البداية، أشار رئيس اتحاد مكاتب السفر والسياحة محمد المطيري أن توقع تمديد فترة الحظر، من عدمه، بيد السلطات الصحية، مشيراً إلى أن إعادة النظر في القرار لن يتم قبل أسبوع وأن الحديث عن الغائه أو العودة منه ليس مطروحاً بسبب الاجراءات الاحترازية التي قام بها العديد من دول المنطقة.

التعافي تدريجي

ومن جهته، أشار الخبير السياحي كمال كبشة أن قرار الإغلاق كان ضربة قاصمة لقطاع الطيران على مستوى العالم كله، وليس الكويت وحدها، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الحكومية احترازية في المقام الأول.

وقال إن الوضع الصحي في الكويت آمن ومستقر وفق ما تشير إليه التصريحات والبيانات الصادرة عن وزارة الصحة، إلا أن التحوط والإجراءات الاحترازية في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة أمر مطلوب.

وبين كبشة أن مكاتب السفر والسياحة بعد أن بدأت العمل تدريجياً، وتعويض جزء من مصاريفها التشغيلية وليس كل الخسائر، أصيبت بضربة قاصمة وخسائر فادحة مزدوجة سببها العمل على توفير أماكن للحجوزات، ثم إلغاؤها مرة أخرى.

وتوقع كبشة عودة التعافي التدريجي لقطاع الطيران والسفر والسياحة نهاية يونيو 2021 في حال لم يكن هناك إغلاق من قبل الدول.

وأوضح كبشة أن الموجة الأخيرة التي أعلن عنها كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لجميع شركات الطيران والسياحة والسفر، مبيناً أن هذا القطاع الذي يعمل فيه قرابة المليار شخص تأثروا بشدة من تفشي فيروس كورونا وتداعياته وأشكاله المختلفة.

وأضاف أن قطاع الطيران والسفر والسياحة يعد القطاع الأكثر هشاشة وتأثراً بالتوترات الجيوسياسية والأوضاع الصحية والحروب والكوارث الناتجة عن الزلازل والبراكين.

ضربة قاضية

وبدوره، أشار مدير عام شركة عالم الصالحية للسياحة والسفر أيمن زنداح أن المكاتب بدأت تتنفس الحياة مجدداً ورضيت بنسب التشغيل المتواضعة جداً والتي لم تتجاوز 10 بالمئة مقارنة بالنسب التي كانت عليها في العام الماضي، إلى أن جاء قرار إغلاق المطار ليكون بمثابة ضربة قاصمة لكل مكاتب السفر والسياحة.

وبين أن المكاتب بدأت في حجز الأماكن للكثير من العملاء، لكنها فوجئت بقرار الغلق الكامل من قبل السلطات الصحية والذي كبدها خسائر كبيرة تجاوزت كل الخطوط وكانت ضربة في مقتل لها.

وأوضح أن المكاتب قامت بالغاء جميع الحجوزات دون أي ايراد يذكر حصلته المكاتب بعد أكثر من أسبوعين.

25000 تذكرة «ملغاة»

ومن جانبه، قدر مدير عام شركة جلوبال انترناشيونال للسياحة والسفر إلياس منصور حجم التذاكر الملغاة بحدود 25000 تذكرة وأن حجم الخسائر بلغت 5 ملايين دينار تقريباً خلال أسبوع الحظر.

وأوضح الياس أن «كوفيد- 20» عمق جراح السفر والسياحة وقضى على موجة التفاؤل التي كنا نتوقع تحقيقها مع قدوم أعياد الميلاد ورغبة الكثيرين بالسفر لقضاء عطلاتهم في الخارج.

وأشار إلى أن التمديد وارد في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات الصحية للخروج من تداعيات الجائحة وتأثراً بالأوضاع الصحية الخارجية في دول أخرى.

