«السكنية»: 1833 مواطناً تسلَّموا شهادات قسائمهم

وطن النهار

كشف المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنيـــــة عمر الرويح عن تسليم الادارات المختصة 1833 شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين أصحاب القسائم الجاهزة ضمن مشروعي مدينة المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك حتى يوم الأحد الماضـــــي.

وأشار الرويح في تصريح صحافي، أن 7333 مواطنا حصلوا على مواعيد مسبقــــة من خلال المنصة الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة لزيارة المؤسسة بهدف الحصول على شهادات لمن يهمه الأمر والمخطط «الكروكي» لاستكمال اجراءات بناء قسائمهم السكنية.

وأكد أن المؤسسة تحرص خلال عملية توزيع الشهادات على الالتزام بآلية التباعد الاجتماعي والاجراءات الصحية والضوابط الاحترازية التي دعت لها السلطات الصحية وحسب آلية ثابتة ومرنة، موضحا أن الاقبال على تسلم الشهادات من المواطنين أصحاب القسائم في مشروع مدينة المطلاع السكنية أعلى من الحاصلين على قسائم جنوب عبدالله المبارك حتى الآن، داعيا في الوقت نفسه المواطنين التسجيل في المنصة الالكترونية المخصصة للمواعيد والحضور في الوقت المحدد لاستلام الشهادات.

وأعلن الرويح أن اللجنة التي شكلها مدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان برئاسة نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب رفعت أمس تقريرها الأول بشأن عملية تسليم القسائم السكنية في المشروعين التزام بالقرار الصادر بتشكيلها في العام 2019 والذي أكد ضرورة رفع التقارير بصورة دورية وخلال 15 يوما عند البدء في عملية التسليم.

