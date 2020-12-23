إزالة مظلات مخالفة في «بيان»

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي في طوارئ فرع بلدية محافظة حولي ازالة لعدد من المظلات غير المرخصة في منطقة بيان.

وأكد رئيس فريق الطوارئ بالانابة عبدالله القعود بأن ازالة المظلات التي نفذها المفتشون بالفريق الرقابي جاءت في اطار الجهود التي تبذلها فرق البلدية في جميع المحافظات لازالة جميع التعديات على أملاك الدولة واستغلال مساحات بدون ترخيص من قبل البلدية، موضحاً بأن الازالة جاءت بعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وانتهاء فترة الانذار.

وأشار القعود الى أن المظلات التي تمت ازالتها تمثلت في مظلة بطول 22 متراً تستوعب 12 سيارة تقريبا، مظله بطول 12 متراً تستوعب 5 سيارات فضلا عن مظلة بطول 20 متراً ومظلة وجيكات بطول 20 متراً.

ولفت الى تواصل مفتشو الفريق الرقابي في النوبات الثلاث لجولاتهم الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد جميع المخالفات، مؤكدا أنهم لن يدخروا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من كل المظاهر السلبية في جميع مناطق المحافظة سواء كانت مخالفات لمحال أو تعديات صريحة باستغلال مساحات على أملاك الدولة، ودعا أصحاب العقارات الى التعاون مع مفتشي البلدية لتأدية مهامهم والدور المنوط بهم سواء في وضع ملصق المخالفة أو تنفيذ ازالتها.

من جانب آخر وافقت لجنة الفروانية في المجلس البلدي على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع سكن عائلي للأئمة والمؤذنين في منطقة الفردوس قطعة 9.

واكد رئيس اللجنة محمد الرقيب ان اللجنة وافقت على اقتراح انشاء جسر مشاة امام المعهد التطبيقي في منطقة العارضية، كما وافقت على الكتاب المقدم بانشاء شارع خدمات في منطقة صباح الناصر قطعة رقم 5 بجانب المنازل من الجهة الغربية حتى مواقف صالة «سهو المطيري».

واوضح الرقيب ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لبناء محطة تحويل ثانوية في منطقة الفروانية قطعة 73، كما وافقت على طلب شركة السور لتسويق الوقود بتقليص مساحة محطة وقود 44 في منطقة جليب الشيوخ قطعة 4.

