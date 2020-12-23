«قانونية البلدية» طالبت بتعديل لائحة المكاتب الهندسية

وطن النهار

قدمت الادارة القانونية في البلدية اقتراحا الى المدير العام م. احمد المنفوحي حول تعديل لائحة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

وتضمن المقترح جدول مراجعة مشروع لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية ومشروع القرار الوزاري بشأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية و(USB) خاص بجدول مراجعة مشروع اللائحة ومشروع القرار الوزاري بشأنها.

وجاء في المقترح من خلال المادة التاسعة: يتم تجديد ترخيص المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية لأربع سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب التجديد خلال ستة أشهر قبل انتهاء الترخيص مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة وتقديم احصائية بالأعمال المنجزة خلال فترة الترخيص السابقة.

