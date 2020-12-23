جلسة انتخاب اللجان.. «عدّت بأمان»

وطن النهار

أبَّن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد امس المرحوم بإذن الله تعالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد والمرحوم بإذن الله تعالى وزير الكهرباء الأسبق عبدالعزيز الشايع.

وقال الغانم في كلمة له في جلسة المجلس الخاصة امس إن الشيخ ناصر صباح الأحمد كان مثالا للرجل العفيف الصادق القريب من الجميع مضيفا أن الفقيد كان يحمل هم الغد وساعيا بإخلاص لبناء كويت جديدة تعبر بأبنائها نحو المستقبل زاخرة باقتصاديات العصر الحديث وآفاق التنمية. وتقدم الغانم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد الشايع والشعب الكويتي سائلا الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. كما أبَّن سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء المرحوم بإذن الله تعالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد والمرحوم بإذن الله تعالى وزير الكهرباء الأسبق عبدالعزيز الشايع. وقال سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة له بجلسة المجلس الخاصة «ننعى بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه» معبرا سموه باسمه وباسم الوزراء عن بالغ الحزن والأسى لفقدان «أخ عزيز قدم الكثير لوطنه». كما أكد سمو الشيخ صباح الخالد أن الكويت فقدت بوفاة الشايع رمزا اقتصاديا بارزا تشهد له أعماله وإنجازاته ومبادراته الرائدة وسجله التاريخي الناصع في خدمة الكويت ورفعة شأنها.

وأدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة الخاصة امس وذلك لمباشرة أعماله عضوا في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور. وتقضي المادة (91) بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين واحدهم وزيرالخارجية الشيخ احمد الناصر.

وانتقل المجلس الى بند اداء اليمين الدستورية من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

عبدالكريم الكندري (نقطة نظام): المادة 83، الدعوة التي وجهت غير صحيحة، يجب ان تكون جلسة عادية امتدادا لجلسة الافتتاح وهي عادية بالاصل لا خاصة، وبعد انتخاب مكتب المجلس فمن حق الاعضاء اضافة بنود، والجلسة الخاصة تعني الا يضاف شيء الى جدول الاعمال، والاصل ان الجلسة الماضية كانت مستمرة في جدول اعمالها وما تم من تأجيل غير لائحي لانه غير مكتوب ويجب اتخاذ قرار بالتعديل وان تكون الجلسة اليوم عادية.

بدر الداهوم: قدمنا طلبا الان من عشرة نواب لفتح باب ما يستجد من اعمال.

الرئيس الغانم: اتمنى ان نلتزم باللائحة والدستور ومن حقكم التنبيه اذا ما تم التنبيه لما ذكرتم، ونحن متفقون على عدم اضافة اي بند، هذه جلسة خاصة وفق المادة 72 من اللائحة وهي امتداد للجلسة الماضية والتي كانت خاصة ايضا، ولو كانت غير ذلك لتم التأجيل الى اليوم التالي عليها الاربعاء وهذه ليست سابقة بل حدثت في عام 2002.

ومن حقكم تقديم اي موضوع في جلسة عادية اما اليوم فالجلسة خاصة ولم تكن عادية.

الكندري: سريان الجلسة يجوز فيها وفق المادة 33 والجلسة ذات طبيعة خاصة اما سريان الجلسة فتكون عادة، هذه الجلسة لا يجب ان توجه لها دعوة لانها استكمال وامتداد لجلسة عادية.

الداهوم: المادة 76 تنص على ان هناك بند ما يستجد من اعمال مستعجلة.

محمد المطير: حتى وان كانت الجلسة خاصة، فلنا الحق في اضافة بنود اخرى ونطالب بالتصويت.

حسن جوهر: هذه الجلسة لا ينطبق عليها احكام الجلسة الخاصة، وخصوصا بعدما تم من تصويت على تأجيل الجلسة، ونريد منك ان تقرأ لنا الدعوة للجلسة الماضية لان فيها بند ما يستجد من اعمال، ولماذا الان لا يوجد ذات البند ان كانت الجلسة مستمرة، ومن اليوم ورايح يجب ان يكون اي اقتراح مكتوب سواء منك او من النواب فلا تبتدع سنة غير صحيحة.

الغانم: الرئيس هو من يحدد طريقة التصويت ولست انا من وجهت الدعوة للجلسة الماضية.

صالح المطيري: اعتقد ان المجلس هو سيد قراراته ودعونا نصوت على الاقتراحات الان.

الغانم: الجلسة الخاصة لا يجوز فيها تقديم اي موضوع، الان انتخابات اللجان والجلسة المقبلة تكون عادية وتستطيع تقديم اي اقتراح فيها.

الداهوم: باب ما يستجد من اعمال موجود في كل الجلسات حتى الجلسات الخاصة ويجب التصويت على الطلب واخذ رأي المجلس، وانتم في اخر جلسة لمجلس الامة الماضي فتحتم باب ما يستجد من اعمال وتم التصويت عليه.

الغانم: حينها كانت الجلسة عادية لا خاصة.

الكندري: نحن نطرح رأي ونحتكم فيه الى اللائحة وفي حالة الخلاف نرجع فيه الى المجلس ولا يجب ان نأخذ برأي الرئيس فقط، فالرئيس عنده خبراء مستشارون ونحن كذلك.

ثامر السويط: المادة 76 لا تحدد جلسة خاصة او عادية، نحن نخشى ان تتلف الادلة في شأن موضوعنا.

الغانم: حتى نحسم الجدل، المادة 72 هذه الدعوة خاصة تم توجيهها والمواضيع تم تحديدها وهناك جلسة عادية قادمة وكل ما قدم من طلبات سيناقش فيها.

المطير: المادة 76 لا توجد فيها جلسة خاصة او عادية واريد الشعب الكويتي ان يقرأ هذه المادة فهي تخص كل الجلسات، اذا كان هناك عرف خطأ فالواجب تصحيحه، ولا توجد مادة تقر بعدم الجواز.

خالد العتيبي: كثرة السجال اخذ من وقت المجلس والمفروض يرجع حسم القرار الى تصويت المجلس، ما يجوز نحتكم الى رأي الرئيس فقط، فهناك رأي للنواب يجب احترامه.

اسامة المناور: المادة 76 قطعت قول كل رقيب، النواب قالوا لا يوجد خلاف شخصي، وهذا الافتئات من الرئيس يحول الامر لشخصانية.

الغانم: لم نتعد على احد ولكن انا ملتزم بتطبيق اللائحة، وذكرت المادة وماذا قال الشيخ صباح الاحمد وهو احد اعضاء المجلس التأسيسي، وقال يؤسفني انه لم يحدث في اي جلسة منذ تاريخ الديموقراطية ان تناقش موضوعات قبل انتخاب اللجان، ارجوكم يا جماعة الموضوع قتل بحثا ولا استطيع مخالفة اللائحة.

الكندري: المادة 30 لا تعطيك الحق وان يكون رأيك هو الرأي الدستوري الصحيح بل تعطيه للمجلس فليس هناك سلطة مطلقة للرئيس، هناك خلاف والواجب ان يحسم من خلال تصويت المجلس.

المطير: اريد كلمة واحدة في هذا الكتاب وهو اللائحة تقول بمنع مناقشة ما يستجد من اعمال.

الغانم: في كل الجلسات الخاصة منذ تاريخ المجلس لم تتم مناقشة اي موضوع مستجد، يا جماعة الموضوع لا يستحق هذا الوقت، والله لو عندي مجال لتجاوبت مع مطلبكم، انا لا اريد ان اسجل هذا في حقي، نحن بدأنا وليس امامنا عطلة صيفية وهناك جلسات مقبلة قدموا فيها ما تشاؤون، ولا يجوز ارجع للمجلس في المخالفات الواضحة.

تأبين

وتلا الغانم تأبين لوزير الكهرباء الاسبق عبدالعزيز الشايع ووزير الدفاع الاسبق الشيخ ناصر صباح الاحمد، مستذكرا مناقبهما واسهاماتهما المتميزة.

وقال الغانم «تلقى أهل الكويت ببالغ الحزن والأسي أخيراً نبأ وفاة وزير الكهرباء والماء الأسبق عبدالعزيز الشايع الذي كان مثالاً للسياسي الخلوق والاقتصادي الخلاق المبادر والمثابر، وأحد رجالات الكويت وروادها، وكانت له اسهاماته المميزة في مختلف الأصعدة والقطاعات».

وأضاف الغانم «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أختي واخواني أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان انه سميع مجيب» وكذلك ابن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الوزير الاسبق الشيخ ناصر صباح الاحمد والوزير الاسبق عبدالعزيز الشايع: قائلا ننعى بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي انتقل الى جوار ربه» معبرا سموه باسمه وباسم الوزراء عن بالغ الحزن والأسى لفقدان «أخ عزيز قدم الكثير لوطنه».

وأضاف «وقد كان رحمه الله ذا رؤية خلاقة وساعيا جادا لتنفيذ استراتيجية التحول في الاقتصاد والتنمية الشاملة في الكويت» مستذكرا بكل التقدير نشاطه الايجابي واسهاماته المشهودة في خدمة الكويت بالعديد من الميادين.

ولفت الى تميز الفقيد العزيز بحرصه الصادق على المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وعشقه لوطنه وتفانيه في خدمته. كما أكد سموه أن الكويت فقدت بوفاة الشايع رمزا اقتصاديا بارزا تشهد له أعماله وانجازاته ومبادراته الرائدة وسجله التاريخي الناصع في خدمة الكويت ورفعة شأنها.

وأضاف أن ما قام به الراحل من جهود وأعمال يجسد روح المسؤولية الوطنية ويشكل اضافة مشهودة لوجه الكويت الحضاري سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيدين العزيزين برحمته الواسعة ومغفرته ورضوانه وأن يسكنهما فسيح جناته.

وانتقل المجلس الى بند انتخاب اللجان البرلمانية.

لجنة القطاع النفطي

عبدالعزيز الصقعبي: قضايا الطاقة المتجددة يجب ان تضاف في لجنة القطاع النفطي اذا تمت الموافقة عليها.

بدر الملا: نأمل الموافقة على تشكيلها فأحد المشاريع النفطية مضت عليه 10 سنوات دون انجازه، لذلك نصر عليها.

النائب المطير: تشكيل هذه اللجنة افراغ لعمل اللجنة المالية.. ولابد من تفعيل هذه اللجنة ونرفض أن تكون لدينا بدعاً حميدة، واللجنة المالية معنية في القطاع في شؤون النفط، لنكن صريحين البلد معتمد على النفط بنسبة 95% وهذا من اختصاص المالية، فليس صحيحاً لجنة تناقش مشاريع وأخرى تناقش المشاريع نفسها.

عبدالله المضف: هذا طلب مستحق ونحن نريد أن نذهب الى تعديل اللائحة لجعل لحنة النفط دائمة، خاصة أن النفط هو المصدر الأكبر للدخل، وتشكيلها ليس انتزاعا ااختصاصات المالية بل نريد الاستغلال الأمثل للنفط من خلال اللجنة.

ورفض المجلس تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون القطاع النفطي.

حضور: 63.

موافق: 29.

غير موافق: 18.

ممتنع: 16.

حيث تقرر رفض تشكيلها لعدم وجود اغلبية مطلقة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون المراة والاسرة والطفل من ثلاثة اعضاء وتم تزكية النواب: اسامة المناور، اسامة الشاهين، صالح المطيري.

وحصل على عضوية لجنة الاسكان كل من صالح المطيري، احمد مطيع، علي القطان، عبدالعزيز الصقعبي، فايز الجمهور، بعد خسارة خليل الصالح وسعدون حماد.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة الامن الزراعي والغذائي بعضوية خمسة نواب وتم تزكية النواب: علي القطان، بدر الداهوم، صالح المطيري، حمدان العازمي وشعيب المويزري.

وشكل المجلس لجنة البدون من خمسة اعضاء وتم تزكية مرزوق الخليفة، حسن جوهر، احمد الحمد، صيفي الصيفي وصالح المطيري.

وخلص المجلس بتشكيل لجنة حقوق الانسان من خمسة نواب وتم تزكية ثامر السويط، حمد روح الدين، محمد الراجحي، حمدان العازمي وصالح المطيري.

ووافق أيضاً على تشكيل لجنة البيئة من ثلاثة اعضاء وتم تزكية مبارك العرو وحمد المطر ومهلهل المضف.

ووافق كذلك على تشكيل لجنة الموارد البشرية من خمسة اعضاء وتم تزكية خالد العنزي، سعود بوصليب، محمد الحويلة، محمد الراجحي وصالح المطيري.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة الظواهر السلبية من ثلاثة اعضاء وتم تزكية بدر الداهوم وصالح المطيري ومحمد الحويلة.

ووافق على تشكيل لجنة ذوي الاعاقة من ثلاثة نواب وتم تزكية، صيفي الصيفي، مساعد العارضي، سعود بوصليب.

ووافق المجلس على لجنة تحسين بيئة الاعمال من ثلاثة نواب وتم تزكية حمد روح الدين، صالح المطيري، مبارك العجمي.

مرزوق الغانم: تأكدوا من عدد أعضاء اللجان.. اذا التحق العضو بلجان كثيرة فلن يستطيع حضورها جميعاً، والمادة 37 نظمت مسألة التصويت حيث تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وهو ما لم يتحقق في طلب تشكيل لجنة النفط، تبدأ اجتماعات اللجان لاختيار الرئيس والمقرر وفقاً للمواعيد التي تم تحديدها، واذا كان هناك اتفاق بالاجماع داخل أي لجنة على الرئيس والمقرر فلا داعي لاجتماعها وسيحدد مكتب المجلس مواعيد الجلسات وسيتم توزيعها على الأعضاء، شكرا لتعاونكم ونسأل الله السداد والتوفيق للجميع وترفع الجلسة.

اللجان البرلمانية

الخطاب الأميري

زكى المجلس النواب أسامة الشاهين، سعدون حماد، صالح المطيري، لعضوية لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

العرائض والشكاوى

زكى المجلس النواب ثامر السويط، خالد العتيبي، مبارك الحجرف، أحمد مطيع، حمدان العازمي، لعضوية لجنة العرائض والشكاوى.

لجنة الداخلية والدفاع

انتخب المجلس للجنة الداخلية والدفاع كلا من النواب بدر الحميدي، وسلمان الحليلة، ومبارك الخجمة، ومحمد الراجحي، ومرزوق الخليفة، بعد منافسة قوية بين الخليفة وعلي القطان اذ تساوت اصواتهما مرتين كان اخرها 31 صوتاً لكل منهما، ثم رجحت القرعة كفة الخليفة.

اللجنة المالية

انتخب المجلس النواب أحمد الحمد، أسامة الشاهين، خليل الصالح، بدر الداهوم، سعدون حماد، حمد الهرشاني، محمد المطير، لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

اللجنة التشريعية

انتخب المجلس النواب، مبارك العرو، مهند الساير، حمد الهرشاني، هشام الصالح، حمد روح الدين، عبدالله الطريجي، خالد العنزي، لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

اللجنة التعليمية

زكى المجلس النواب حمود العازمي وحمد المطر وحسن جوهر ومحمد الحويلة وفايز الجمهور لعضوية لجنة الشؤون التعليمية.

اللجنة الصحية

زكى المجلس النواب صالح المطيري وخليل الصالح وسعدون حماد العتيبي وأحمد مطيع العازمي وسعد الخنفور لعضوية لجنة الشؤون الصحية.

اللجنة الخارجية

زكى المجلس النواب فارس العتيبي ومساعد المطيري وعبدالله المضف وعبدالكريم الكندري وبدر الحميدي لعضوية لجنة الشؤون الخارجية.

لجنة الميزانيات

زكى المجلس النواب عدنان عبدالصمد، حمدان العازمي، حمد المطر، شعيب المويزري، بدر الداهوم، يوسف الفضالة، خالد العتيبي، لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

لجنة المرافق

زكى المجلس النواب يوسف الغريب وعبدالعزيز الصقعبي وفرز الديحاني ومساعد المطيري وعلي القطان وحمود العازمي والصيفي الصيفي لعضوية لجنة المرافق العامة.

لجنة الأولويات

زكى المجلس النواب هشام الصالح، أحمد الحمد، أسامة المناور لعضوية لجنة الأولويات.

لجنة الأموال العامة

انتخب المجلس النواب ناصر الدوسري وعبدالله الطريجي ومهلهل المضف وحسن جوهر وشعيب المويزري لعضوية لجنة حماية الأموال العامة.