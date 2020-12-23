وزير الدفاع أدى اليمين الدستورية أمام المجلس

وطن النهار

أدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة الخاصة امس وذلك لمباشرة أعماله عضوا في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.

وتقضي المادة (91) بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان بقية أعضاء مجلس الأمة (رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب) أدوا اليمين الدستورية في الجلسة الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء الماضي لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة سالفة الذكر.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أصدر في 14 ديسمبر الحالي مرسوما بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام سموه في اليوم ذاته بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة وسبقها إقامة انتخابات أعضاء مجلس الأمة (النواب) للفصل التشريعي السادس عشر في الخامس من ديسمبر الحالي.

