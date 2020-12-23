لننطلق من فضيلة العدالة

آراء

لقد بيًّنا عبر الأسابيع الماضية في عدة مقالات عدم وجود نظام ديموقراطي واحد، بكل منطلقاته النظرية وتطبيقاته، صالح لكل دول العالم، وذلك بسبب تأثيرات التاريخ والتراث والثقافة والبنى الاجتماعية على كثير من تفاصيل الديموقراطية، وبالتالي على حاجة العرب للاتفاق على نوع الديموقراطية الصالحة لمجتمعاتهم في الحاضر والمستقبل القريب. كما بينًّا أفضلية أن يكون المنطلق الأساسي للديموقراطية المتبنًّاة في بلاد العرب مبدأ العدالة، بعد أن أظهرت تجارب العديد من الدول الغربية الديموقراطية بأن مبدأ الحرية الليبرالية كمنطلق لديموقراطيتهم، ودون أن يحكمه مبدأ العدالة ويعلو عليه، قد قاد الى مشاكل وأزمات في حقول الاقتصاد والسياسة والسًّلم الأهلي والأخلاق والأوضاع النًّفسية الجمعية. وما نراه من ازمات خطرة في مسيرة الديموقراطية في الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول أوروبا وآسيا تشير الى وجود خلل في المنطلقات الأساسية لتلك الديموقراطيات.

السؤال المنطقي الذي يحتاج الى اجابة واضحة بالنسبة لنا كعرب هو: عن أي عدالة نتكلم؟ ما مصادرها وقيمها وتطبيقاتها في الواقع؟ وما نوع علاقتها بالديموقراطية؟

هذا موضوع كبير ومطروح على مستوى العالم منذ زمن طويل من قبل الفلاسفة والمفكرين في أمور السياسة والاقتصاد، ويعاد طرحه بقوة في الوقت الحاضر بعد أن دخلت العالم عدة أزمات عولمية، وعلى الأخص في الاقتصاد أو في مواجهة وباء غريب معقًّد كوباء الكورونا.

وقد تعدًّدت تعاريف العدالة وتطبيقاتها والتزاماتها القانونية وارتباطاتها بالأخلاق وقيم الفضيلة عند أولئك الكتاب والفلاسفة.

والأمر نفسه يجده الباحث في التراث العربي والمعالجات العربية الحديثة لموضوع العدالة.

فالعدالة عند العرب ارتبطت بحميمية بمجموعة من القيم الدينية والأخلاقية والانسانية من مثل المساواة في الخلق والقيمة البشرية والحق والقسط والميزان والانصاف والتقوى والاحسان والمحبة وتحكيم الضمير والسعادة والوسطية بلا افراط ولا تفريط. هذا الترابط الوثيق بين العدالة وكل القيم الأخلاقية والفاضلة يختصره المفكر الأميركي جون رولز والفرنسي بول ريكور باستمرار بمقولة « العدالة هي الفضيلة الأولى للمؤسسات الاجتماعية كالحقيقة بالنسبة لأنساق الفكر».

ويحسب للحضارة العربية الاسلامية اهتمامها المتميًّز بموضوع العدالة قبل الحضارة الغربية بعدة قرون وذلك من خلال أطروحات» أهل العدل والتوحيد» ( المعتزلة ) الكلامية. ومع أن الطرح المعتزلي ركًّز كثيراً على اثبات التنزيه الالهي عن الظلم، ولم يعط الاهتمام الكافي التفصيلي للقانون والمؤسسات القانونية كأدوات تفعيل للعدل في المجتمعات، الا أن المعتزلة أبرزوا أهمية ما يعرف الآن بالحق الطبيعي وشتًّى جوانب التساوي في الانسانية والنتيجة أن المعتزلة جعلوا موضوع العدل الالهي والانساني موضوعاً عاماً تداوله رجالات الحكم والفقه والفلسفة عبر سنين طويلة. ولو قيًّض للمدرسة المعتزلية الاستمرار لسُدًّت الثغرات ولساهم العرب في ترسيخ نظريات العدالة لا تقلًّ عما جاء بها فلاسفة مثل كانت وروسو ورولز وغيرهم.

ولمن يريد أن يعرف الغنى الذي وصلت اليه مناقشات موضوع العدالة في التراث العربي عليه أن يقرأ مدينة الفارابي الفاضلة التي سبق مؤلفها غيره في القول بأن واجب من يحكمها هو ضمان حق الحياة وحق السعادة، والتي لا تقل روعة عن جمهورية أفلاطون الفاضلة، أو أن يقرأ أقوال الفقيه أبي القاسم الأصفهاني في حول أهمية ومعاني العدالة من منظور ديني بالغ التقدم.

ملخص القول بأن مفكري الحضارة العربية الاسلامية قد أعطوا اهتماماً كبيراً لموضوع الأخلاق، قيماً وفضائل وممارسات، ثم انتقلوا الى اعطاء أهمية كبرى لفضيلة العدل التي وجدوها مبثوثة في النصوص القرآنية كمواجهة وعلاج لرذيلة الظلم، وذلك من خلال الاعلاء الكبير للتكافل الاجتماعي وللحرية والمساواة الانسانية الشاملة والتسامح في السلوك والقصاص والحكم بالقسط والنهي عن ممارسة البغي.

وما نود أن نصل اليه هو أن أهم أساس للديموقراطية، كنظرية ونظام، هو فضيلة العدل، مبثوثة بشكل بارز في التراث العربي الاسلامي. واذا كنا نتفق مع استنتاج هيئة الأمم بأنه لا يوجد نظام ديموقراطي واحد يصلح لكل المجتمعات، وذلك لارتباط الديموقراطية بتاريخ وتراث وثقافة وعقائد المجتمعات، فإننا نستطيع القول بأن الانطلاق من فضيلة الفضائل، أي العدل، بصيغ صالحة لعصرنا العربي ولحداثتنا المطلوبة، سينسجم مع تراثنا وثقافتنا، وبالتالي سيجعل الانتقال الى الديموقراطية مطلباً مجتمعياً واسع الانتشار وأكثر قبولاً وأقل لغطاً وثرثرة.

وحتى لا تلتبس الأمور فان هذا الاستنتاج، القابل للمناقشة والمراجعة، لا يعني اطلاقاً التقليل من أهمية المنطلقات القيمية، والاخلاقية الأخرى من مثل الحرية والأخوة والمساواة والمواطنة وحقوق الانسان الكثيرة الأخرى.

وأخيراً لنؤكًّد على أهمية الخروج من تحت عباءة المركزية الحضارية النيولبيرالية الرأسمالية الغربية المتوحًّشة واملاءاتها وأخطائها التاريخية.

