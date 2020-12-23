العرب 2021

آراء

يبدو أن عام 2021 سيكون أكثر شراسة من عام 2020، ليس لأن التقويم الميلادي في العقد الذي ستبدأ مطارحاته بعد أيام قد يصبح كئيب المنظر بعد ما شاهدناه من آلام وآثام في عام 2020 بفعل جائحة كورونا، وليس لأن الانتخابات الأميركية قد جاءت الينا برئيس ديموقراطي سوف يكون على الأرجح مختلفا في سياساته الخارجية عن سلفه ترامب، لكن لأن العالم الذي انغلق ثم عاد لكي ينفتح من جديد، ولأن الجائحة التي كانت مرشحة للزوال بفعل 58 لقاحا منها ما خرج الى النور، ومنها مازال في مطبخ العلماء والباحثين قد تحورت وخرجت منها سلالات جديدة أكثر انتشارا وأكثر خطورة على أمة بني البشر التي فقدت في أقل من سنة أكثر من مليون انسان، وأصيب من جراء تفشيها أكثر من سبعين مليونا قد يعانون في المستقبل من آثار جانبية وتداعيات في المنظومة الوراثية، وتشققات في التركيبة الفسيولوجية.

هذا الوضع سوف يدفعنا كأمة عربية، وكمنظومة خليجية الى التفكير والتفكر مجددا ليس في الآثار الاقتصادية التي تبحث عن الغلق في كل من المملكة العربية السعودية والكويت بعد ساعات من وقف الرحلات الجوية والبحرية من والى بريطانيا التي ظهر بها «التحور»، ومن ثم أستراليا والدانمارك وهولندا وجنوب أفريقيا، لكن لأن التراجع الذي أصابنا كمنظومة، والكشف المبين الذي فضح طبيعة تكاسلنا على أنها من النوع المزمن الذي لا علاج له، ولا ايقاظ من سباته العميق، نعم انها الحالة السريرية المستعصية التي وصل اليها واقعنا العربي عموما والخليجي على وجه الخصوص رغم ذلك التعاطي والتنبه الفائق للأجهزة الرسمية المسؤولة عن ملف «كورونا» بهذه الدول، ورغم الآثار المحدودة جدا للجائحة في جولتها الأولية على أمة العرب خلال عام 2020.

في مملكة البحرين مثلا تمكنت اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء من تحجيم الجائحة، والخروج بأقل أضرار بشرية واقتصادية ممكنة، بل إن حزمة التحفيز المالية قد لعبت دورا محوريا في ابعاد القطاعات الأكثر تأثرا عن دوامة الملاحقات الاعتبارية الناتجة عن خسائر، والمترجمة لأحوال، والمتعاطية مع واقع شديد البأس.

ان المنطقة العربية بوضعها الجيوسياسي الراهن، وبتركيبتها البحثية المهيضة، وبأشكالها المتراجعة الركيكة، لابد لها أن تنتفض مجددا، أن تتوافق، وأن تتزامل مع منظومتها العلمية والتعليمية، أن تجلس هذه الدول مع المسؤولين عن الجامعات، وأن تبحث معهم وبمنتهى الحرية والشفافية عن أسباب تراجع هذه المؤسسات الأكاديمية وغيابها شبه التام عن المشهد العلمي والتكنولوجي العالمي رغم أن الناتج المحلي الاجمالي لأمة العروبة قد تجاوز ثلاثة تريليونات دولار بنهاية عام 2019 وأن هذا الرقم وبالأسعار الجارية مرشح للوصول الى نحو ستة تريليونات دولار، وأن هذه الأرقام تأتي في المرتبة الثالثة وربما الرابعة بعد الدول الأعظم في الكون والتي اكتشفت لقاحات ناجعة، وعلاجات ذات تأثير، وبروتوكولات معمولا بها.

من قراءتي للمشهد الأكاديمي والبحثي العربي يمكنني التوقف على عدد من الحقائق المحزنة:

الأولى: أن الانفاق على البحث العلمي في بلادنا العربية أقل من 0,1% من الناتج الاجمالي في حين أنه يتجاوز هذا الرقم بمئات المرات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي الدول التي خرج الينا منها اللقاح الفاعل، والدواء المرعب لجائحة كورونا وتحوراتها.

الثانية: ان حالة التفاهم بين الدولة والتعليم الجامعي الخاص في الدول العربية عموما وفي دول الخليج على وجه الخصوص لم تكن على مستوى التوقعات، ووفقا للحاجات، وأن عملية الكشف عن طبيعة التعاون المفروضة مازالت سجينة لفكرة الدولة الشمولية التي تقدم التعليم الحكومي على التعليم الخاص.

الثالثة: ان المجتمع مازال بحاجة الى تغيير في زوايا رؤيته والى اعادة ضبط لمفردات حركته بحيث يتم توجيه بوصلته نحو الأنشطة الانتاجية وليست الاستهلاكية، وأن تصبح الجامعات الخاصة تحديدا مثلما هي في الولايات المتحدة الأميركية مراكز اشعاع وتنوير حضاري مثلما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب البحرين في استفتاء تاريخي بنسبة 98,4%.

الأخيرة: ضرورة منح الجامعات العربية استقلالية أكثر وحرية حركة أوسع من التي تتمتع بها حاليا، وأن يصبح لديها دور في صناعة القرار وليس في تنفيذ القرارات الفوقية هكذا «عمياني» من دون مناقشة أو استرشاد أو تجريب.

هنا يمكن ألا نقيم الحدود على جامعاتنا اذا تأخرت أو اذا تكاسلت مراكز البحوث لديها عن الدخول في معترك البحوث العلمية، وبالتالي المساهمة ولو بدور «ما» في اكتشاف ما نحن بحاجة ماسة اليه من لقاحات وعلاجات وغيره.

