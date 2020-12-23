«المطلاع» والنهضة المعمارية

آراء

تعتبر القضية الاسكانية في الكويت الشغل الشاغل لكل أسرة كويتية. ومن الجدير بالذكر ان مشروع مدينة المطلاع يعد المشروع الاضخم في تاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تبلغ مساحة المشروع 10,200 هكتار ويبلغ عدد الوحدات السكنية 28288 قسيمة سكنية بمساحة 400 م2، ويخدم 370 ألف نسمة، ويحتوي على 12 ضاحية تتضمن محورا خدميا واستثماريا وتجاريا و445 مبنى عاما و145 حديقة.

ولا شك ان للمشاركة المجتمعية في القضية الاسكانية دورا مهما يتمثل فـي المسـاعدة فـي تحديـد الصعوبات والمشكلات التي تواجه حياة ساكني المناطق الجديدة مما يسهل رسم السياسات لمعالجة هذه المشكلات والصعوبات التي تعترض عمليات التنمية، وزيادة أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف الاطراف ذات العلاقة بالعملية التخطيطية للمدن الاسكانية الجديدة. ومن الجدير بالذكر أن مبدأ المشاركة المجتمعية يعتبر العمود الفقري لطريقـة تنظـيم المجتمع، حيث تعتمد على تكوين لجان متخصصة تكون نواة لمشاركة أوسع مـن جانـب المجتمع، فوجود اللجان يعتبر ضرورة تمليها طبيعة المشاركة المجتمعية والذي يلعب العنصـر البشري فيها دوراً مهماً بالاضافة الى التوظيف الامثل لهذا العنصر وكـذلك للمـوارد المختلفـة في المجتمع المحلي، فالمشاركة المجتمعية مسألة يمكن ان تلعب دورا حيويا جدا في قضايا التنمية.

وهناك جهود مبذولة من أهالي مدينة المطلاع السكنية تؤكد أهمية الدور المجتمعي في المشاركة الفعالة والايجابية في التطوير والمساهمة والمتابعة الدقيقة لمراحل تطور المشروع، اذ يأتي هذا الحلم الذي طال انتظاره ليحمل الأمل والتفاؤل لدى الأهالي ليصبح اليوم واقعا ملموسا على الأرض، حيث لعبت اللجان التطوعية لأهالي مدينة المطلاع دورا حيويا اذ ذهبت أبعد من ذلك من انشاء تطبيقات خاصة بأخبار وتصوير مشروع مدينة المطلاع وما يخص البناء ومتابعة سير عمل وبناء وانجاز المشروع بشكل متكامل، ونقل وجهات ومطالبات سكان المدينة بكل ما يحتاجه المشروع من خدمات وايصال تلك المطالبات الى الجهات المسؤولة عنها وتحديد ومحاولة ايجاد حلول لكل العراقيل التي تواجه المشروع.

ولقد حظي هذا الانجاز والجهود الكبيرة للمشروع، والذي يعد أكبر عملية استلام لعدد وحدات في تاريخ الكويت لقسائم مدينة المطلاع، بدعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء وأعضاء مجلس الأمة وجهود وزراء الاسكان السابقين والعاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقد توجت هذه الجهود الكبيرة بالسعادة التي عمت جميع وسائل الاعلام التقليدي والسوشيال ميديا وبرامج التواصل الاجتماعي، عند اعلان وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان آنذاك د. رنا الفارس بدء اطلاق المنصة الالكترونية الخاصة بحجز المواعيد للبدء بتقديم طلبات استلام الكتب الرسمية الخاصة بشهادات لمن يهمه الأمر من المؤسسة، لبدء اجراءات استخراج أوامر البناء في مشروعي المطلاع وكذلك جنوب عبدالله المبارك.

ولذلك يجب على أهالي مدينة المطلاع السكنية مواصلة هذا الانجاز والاستحقاق من خلال التركيز على المظهر الجمالي للقسائم السكنية لمدينة المطلاع أو كما تسمى «درة الشمال» كونها تقع شمال دولة الكويت. كما انه يجب وضع عدة ضوابط معمارية وجمالية يلتزم الجميع بها من اجل قسائم تتميز بصفة جمالية ستنعكس بالتالي على الشكل الجمالي للضواحي ذات الطابع الصحراوي ومن ثم على جمال المدينة ذات الموقع المتميز، وهذه الضوابط لن تتم الا اذا تم التعاون من خلال تبادل الثقافات المعمارية والتي تتعلق بالذوق العام.

ما أقترحه لتلك الضوابط أن تعتمد التصاميم من متخصصين معماريين لديهم خبرة في تصميم المشاريع المعمارية من خلال طرح الأفكارالحديثة والأساليب المعمارية المتميزة، مع الاخذ بمراعاة استخدام مواد بناء لا ترهق كاهل أصحاب القسائم ماديا ومن أراد البناء واستكمال بيته، لأن الهدف من ذلك انشاء قسائم جميلة تعكس صورة البيئة العصرية لبلدنا وما يتميز به من تطور وازدهار.

