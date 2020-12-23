لغتنا العربية بين الصعوبة والسهولة

آراء

دعونا نقرُّ ونعترف بأن لغتنا العربية صعبة التعلّم والتّعليم... علينا نحن العرب، وهي حتما أصعب على غير العرب نطقا وكتابة وإدراكاً وفهما، فهي كالبحر أو كالمحيط عميقة ليس لها قرار. وهناك أسباب كثيرة لصعوبة اللغة العربية تتعلْق بصاحبها العربي وبيئته، ومن وضع قواعدها.. لا تتسع المقالة لتفصيلها، بيد أنه يمكننا القول إن من أسباب صعوبة تعلّم علومها أو تعليمها انبثاق هذه العلوم من كتاب البلاغة والإعجاز الكبير «القرآن الكريم» ووضعها في المجمل، لتحدّ من اللحن والخطأ في قراءته وفهمه..، الأمر الذي جعلها تكتسب صفات هذا الكتاب العظيم المعجز ولاسيما عند وضع علم النحو والصرف وعلم البيان والبلاغة.

فعلم النحو، صعب وعلم الصرف أصعب منه وعلم البيان والمعاني أصعب منهما، ليس على المتعلّمين، صغارا وكباراً، ولكن على المعلّمين أنفسهم، قدامى وجدد، وليس معنى ذلك أنني أريد هجر قواعد النحو في مدارسنا، فلكل لغة قواعدها حتى اللعبة لها قواعد، فما بالك باللغة اساس الحضارة الإنسانية..؟!

كل ما أريده أن يدرّس «النحو» ضمن موضوعات شعرية ونثرية شيقة لاعلام عرب وغير عرب معروفين، مشهورين، وأن نركّز في شرحنا له على قواعده السهلة التي تفيد الطالب نطقا وفهما وفكرا.. مع تخصيص خمس درجات لامتحانه وليس عشرين درجة أو خمس عشرة درجة، يعجز معظم طلابنا من الحصول حتى على نصفها.

وما يُقال عن النحو يمكن أن يُقال عن فنون البلاغة... فما بالك بطلابنا المشغولين الآن بعلوم التطور العلمي الحديث وما أكثرها، وتحديدا طلابنا وطالباتنا في المدارس الأجنبية؟!

وما دام الشيء بالشيء يذكر فرحمة يا واضعي الأسئلة «العربية» بطلابنا وطالباتنا كي لا يزدادوا كرها أو هجراً للغتهم الأم.. وكرها لمدرّسيها ومدرّساتها العرب.

فما وجاهة هذا السؤال في أحد اختباراتهم: «اجتنبوا كثيرا من الظن»

لماذا نكّرت كلمة «كثيرا» ولم تعرّف هنا؟!

ومثل هذا السؤال الصعب.. الكثير في الامتحان الواحد، وكأن الهدف تعجيز الطالب وامتهان قدراته وليس اختباره وإبراز قدراته، ثم يشتكون من أن: طلابنا يعزفون عن لغتنا الجميلة، لغة القرآن الكريم، لغة الآباء والأجداد لغة الحضارة والتراث... طيب سهّلوها بتسهل ثم قارن بين منهاج اللغة العربية في الثانوية العامة البريطانية الذي أدرّسه في المدرسة الإنكليزية الحديثة.. ومنهاج اللغة العربية في الثانوية العامة العربية.

طلاب الثانوية الانكليزية، يتدرّبون طوال العام الدراسي على قراءة قطعة نثرية مشوّقة خصبة حديثة... وفهمها..من خلال أسئلة ذات إجابات محدّدة من القطعة، كما يتدربون على كتابة موضوع، مستفيدين من أفكار نصين نثريين لكاتبين معروفين - ورقة أولى-.

وفي الورقة الثانية يتدرّبون على كتابة موضوع «وصف أو سرد» (قصة) وموضوع «نقاش او جدال» حول قضية شائعة - ورقة ثانية - وفي كل مرة تُضاف للطالب خمس درجات فقط يضعها المدرس أو يقدّرها للطالب بناءً على إجادته للغة العربية من نحو وإملاء وعلامات ترقيم وتركيب لغوي سليم وخط واضح.

يعني لا امتحان نحو ولا فنون بلاغة، ولا أسئلة عن موضوع نثري أكل الزمن على أفكاره وكلماته ولم يشرب بعد، أو حتى شرب.. علما بأن أدبنا العربي القديم والمعاصر حافل بنصوص شعرية غاية أو قمة في الثراء الفكري واللغوي والجمال التصويري والخيالي الممتع والمفيد في آن واحد.. ولكن مهارة الاختيار لا تقل أهمية عن مهارة التأليف.. فأين هم الذين يحسنون الاختيار؟!

وللكلام بقية.

