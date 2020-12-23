4.7 مليارات دينار عجز الموازنة في 8 أشهر

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار»، أن مجلس الوزراء وجه وزراء الحقائب الاقتصادية، بضرورة تسريع وتيرة الإصلاح، وإجراء خفض على الخفض في مصروفات الموازنات الحالية والمقبلة، لتقليص وتيرة العجز والسيطرة على غياب قوانين الاستدانة.

وأوضحت المصادر أن المجلس طلب اغلاق جميع منافذ الفاسد والهدر المالي، مع تشدد في انجاز المشروعات القائمة التنموية والخدمية، خاصة أن نسب الإنجاز ضعيفة وغير مناسبة للتطلعات.

وفي تقرير صادر عن وزارة المالية حصلت «النهار» على نسخة منه، بلغ العجز حتى نوفمبر (8 أشهر من الموازنة ) 4.778 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي الايرادات 6.163 مليارات دينار، والمصروفات 8.538 مليارات دينار، فضلا عن التزام بقيمة 2.403 مليار دينار.

فيما بلغ اجمالي الصرف على الرواتب 2.119 مليار دينار، ودعم السلع والخدمات 1.398 مليار دينار، وبلغ اجمالي الصرف على الاعانات 383.210 مليون دينار، والمنح 3.388 مليارات دينار.

وأظهر البيانات بلوغ الضرائب المحصلة 289.354 مليون دينار بنسبة 49% من اجمالي المقدر للعام المالي الحالي، فيما انخفضت الديون المستحقة للحكومة من 1.6مليار دينار الى 1.4 مليار دينار وبفرق 203 ملايين دينار.

وتحاول الحكومة ادخال تعديلات جوهرية لتمرير قانون الدين العام، الذي تعثر في مجلس الأمة السابق، رغم اهميته القصوى في سد اجزاء مؤثرة من العجز، وتقليل كلفة التمويل على الموازنات، حيث ان الاقتراض من مؤسسات التمويل اقل كلفة من التفريط في عوائد مضمونة من استثمارات صناديق الاحيتاطي.

وتسبب انتشار فيروس كورونا، في انتكاسات لاقتصادات دول العالم اجمع دون استثناء، حيث عطَل حركة التجارة، واستنزف اموالاً طائلة لمكافحته، كما ان الإغلاقات المتكررة او جدت خسائر كبرى بالشركات والمؤسسات، وتسببت في حالة بطالة متفاقمة وغير معهودة، كما شارفت شركات السياحة والسفر على الانهيار، وتضررت القطاعات المالية والتجارية وغيرها.

