صالح الصرعاوي لـ «النهار»: عودة الوكلاء بيد وزير المالية!

مال وأعمال

أوضح وكيل وزارة المالية المستقيل صالح الصرعاوي، أن الحديث عن خيار عودة الوكلاء المستقيلين – من عدمه – أمر بيد وزير المالية خليفة حماده. وأشار الصرعاوي في رده على سؤال لـ «النهار» عما إذا كانت هناك اتصالات لعودة الوكيل والوكلاء المساعدين مرة أخرى كخيار مطروح أمام الوزير الجديد؟، بالقولً «العودة ، من عدمها، بيد الوزير ، مستدركاً بالقول : نتمنى للوزير كل التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد». وعن تطورات الاستقالة المسببة التي تقدم بها الوكيل والوكلاء المساعدون، قال مازلنا في انتظار ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات.