«زين» شريك لمبادرة «مهارات من Google»

مال وأعمال

أعلنت «زين» عن شراكتها مع مبادرة «مهارات من Google» التي تنظمها شركة Google العالمية افتراضيا بالتعاون مع جمعية انجاز، والتي يشارك فيها 50 موظفاً من موظفي زين لتدريب الشباب على مجموعة من أهم المهارات الرقمية التي تتطلبها الوظائف في العالم العربي اليوم.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذه المبادرة التي تنظمها Google – وهي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم - تأتي تحت مظلة شراكتها الاستراتيجية الممتدة كـ «شريك الابداع» لجمعية «انجاز الكويت» ضمن استراتيجيتها للاستدامة والابتكار، والتي تحرص «زين» من خلالها على تطوير قطاعي الشباب والتعليم عن طريق تقديم مثل هذه البرامج ذات المستوى العالمي لتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم المختلفة، خاصة تلك التي تتعلق بالمهارات الرقمية التي تعتبر من أولويات سوق العمل في الفترة الحالية.

وأوضحت «زين» أن 50 موظفاً من موظفيها قد تطوعوا للمشاركة في المبادرة، حيث تم الاعتراف بهم كمدربين معتمدين من قبل Google و«انجاز»، ويستمرون بتقديم ورش تدريبية افتراضية تساعد الشباب على التعرف على القنوات والأدوات الرقمية المختلفة، وصناعة المحتوى الرقمي وترويجه، وتعلم مهارات التسويق الالكتروني، وكيفية بناء استراتيجية للتواجد على المنصات الالكترونية، وغيرها الكثير. ويوفر برنامج «مهارات من Google» دورات تدريبية مرنة مخصصة للناطقين باللغة العربية – وبالأخص النساء والشباب - لتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة لمساعدتهم على تنمية مسارهم الوظيفي أو نشاطهم التجاري بالوتيرة التي تناسبهم، وتقديم مجموعة متنوعة من المحتوى التعليمي المجاني المصمم خصيصا لمساعدة الشباب على تنمية مشاريعهم التجارية أو بدء مسيرتهم المهنية، مع اعطائهم حرية الاختيار بين المشاركة في دورة تعليمية كاملة أو اختيار وحدات معينة حسب رغبتهم.

وبينت «زين» أنها تسعى من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة «انجاز» الى تثقيف ودعم الشباب الشغوف بتطوير أفكاره ومشاريعه وفق معايير عالمية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها على مدار العام لطلبة الجامعات والمدارس، بالاضافة الى تنظيم مسابقة «برنامج الشركة» السنوية التي تقام على مستوى طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية، حيث تسعى الشركة باستمرار لتوفير بيئة مناسبة لطاقات وابداعات شباب الكويت حتى تنمو وتثمر وتسهم باضفاء قيمة مضافة للمجتمع. الجدير بالذكر أن «انجاز الكويت» تأسست في العام 2005 كمؤسسة غير ربحية وغير حكومية بدعم من القطاع الخاص في الكويت، وعبر شراكة وتعاون استراتيجي مع القطاع الخاص وقطاع التعليم في الكويت، وبمساعدة متطوعين ذوي خبرة وكفاءة في مختلف المجالات، وهي جزء من مؤسسة «انجاز العرب» التي تعد من كبريات المؤسسات العالمية المختصة بتعليم وثقيف الطلبة لتأهيلهم لخوض معترك الحياة العملية وتنظيم المشاريع ومحو الأمية المالية من خلال التدريب العملي.

وتقدم «انجاز الكويت» برامج تعليمية وتربوية تنمي المهارات القيادية والتنظيمية في بيئة الأعمال منذ تأسيسها في العام 2005، وذلك بهدف تعليم والمهم الجيل القادم في ادارة الأعمال، حيث ألهمت «انجاز الكويت» أكثر من 70,000 طالب وطالبة بفضل أكثر من 6000 متطوع من القطاع الخاص الكويتي، وفي أكثر من 200 مدرسة وجامعة في الكويت.

