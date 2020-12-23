«بوبيان» أطلق تطبيقاً خاصاً لحساب «PRIME»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن اطلاق تطبيق جديد لحساب الشباب PRIME لجميع انواع الهواتف الذكية مواكبة لاعادة اطلاق حساب الشباب برؤيته ومزاياه الجديدة والذي يعتبر بمثابة بنك آخر مستقل داخل بنك بوبيان وذلك في اطار السعي لخلق شخصية مستقلة للحساب كونه يستقطب شريحة الشباب.

وقال مسؤول تطبيق PRIME في البنك فهد الفارس «يمثل التطبيق الجديد خطوة مهمة تراعى روح الشباب وتسعى الى تلبية جميع متطلباتهم واحتياجاتهم في ظل عالم يتميز بسرعة التغييرات التي يشهدها ويحتاج دوما الى مواكبتها سعيا للتواجد ضمن نطاق المنافسة».

وأضاف ان التطبيق الجديد يتميز بالعديد من المزايا التي تراعى احتياجات الجيل الجديد من الشباب في مقدمتها سهولة الاستخدام وتغيير لون الخلفية ما بين الفاتح والداكن حسب رغبة المستخدم.

وأوضح الفارس أن أبرز ما يميز التطبيق الجديد أنه يتيح فرصة فتح حساب PRIME للعملاء الجدد بكل سهولة ويسر الى جانب امكانية الحصول على جميع أنواع البطاقات الرقمية التي يمكن استخدامها في التسوق أون لاين بالاضافة الى طلب اصدار بطاقات السحب الآلي.

وأضاف أنه من خلال الصفحة الرئيسية للتطبيق يُمكن الوصول الى جميع انواع التحويلات ودفع الفواتير الموبايل وشراء البطاقات الرقمية مثل iTunes وPlayStation الى جانب ظهور جميع المستفيدين على الصفحة الرئيسة لسهولة التعامل ماليا معهم عند اجراء التحويلات.

وأشار الفارس الى أن التطبيق يتضمن أهم العروض والخصومات التي يقدمها البنك لعملائه من أصحاب حساب الشباب.

وأكد الفارس أنه على الرغم من كونه أحد حسابات بوبيان الا ان حساب PRIME سيكون مستقلاً بشكل كبير وكمثال فإنه سيكون هناك فريق كامل خاص لادارة الحساب والاشراف عليه والذين سيكونون من الشباب الكويتي وفي أعمار مقاربة لعملاء حساب الشباب كونهم الأكثر قدرة على مخاطبتهم والتعامل معهم.

وأوضح الفارس أنه ونظرا لطبيعة الشباب المختلفة فإنه سيكون لحساب الشباب الجديد حسابات خاصة به في الانستغرام.

يذكر أن بنك بوبيان كان قد أطلق مؤخرا حملة لحساب الشباب PRIME تتضمن العديد من الهدايا الاسبوعية الى جانب السحب الرئيسي الأول الذي سيقام في نهاية العام الحالي على سيارة رنج روفر – فيلار موديل 2020 والسحب الثاني الذي سيقام في نهاية شهر مارس المقبل على سيارة ثانية.

