«أولى للوقود»: سحب على سيارة وجوائز قيمة

مال وأعمال

تحرص شركة أولى لتسويق الوقود على تنظيم فعالية ترفيهية للجمهور من خلال تقديم السحوبات المميزة والتشجيعية على اتمام معاملاتهم الالكترونيا من خلال الخدمة عبر الموبايل. في هذا الاطار اعلنت شركة اولى للوقود، بالتعاون مع شركة علي الغانم وأولاده للسيارات وكيل سيارة (جيلي)، بتقديم جائزة قيمة (سيارة جيلي موديل 2020)، التي تمنح العملاء فرصة الدخول في السحب والفوز بسيارة جديدة ومميزة وذلك عند تحميل واستخدام التطبيق الالكتروني OULAFUEL عبر الموبايل. حيث يدخل العميل احد السحوبات الاسبوعية مقابل كل 3 دنانير تعبئة رصيد من خلال التطبيق الالكتروني OULAFUEL، وذلك خلال الفترة من 17 ديسمبر 2020 الى 23 فبراير 2021، وذلك سيكون يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021. حيث تحرص الأولى على تنظيم مثل هذه السحوبات في اطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، والمشاركة في هذه الفعالية المهمة لخدمة العملاء والمجتمع كافة.

