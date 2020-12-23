«برقان» احتفى بتخريج 12 متدرباً من أكاديمية «برقان لحديثي التخرج»

مال وأعمال

احتفل بنك برقان بدفعة جديدة من المصرفيين الشباب الذين أتموا بنجاح تدريبهم لمدة شهر في اكاديمية برقان للموظفين الجدد. تم تدريب موظفي هذه الدفعة عن طريق التعلم عن بعد للالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على سلامة موظفي ومدربي بنك برقان، حيث أثبتت هذه الطريقة فعالية تامة بين الموظفين الذين اثبتوا نجاحها من خلال نتائج لاختبارات أسبوعية نظرية وعملية للمواضيع التي تم شرحها خلال الدورة.

انطلق البرنامج التدريبي في 1 نوفمبر 2020 بقيادة قسم التعلم والتطوير وبالتعاون مع ادارات البنك المختلفة، بتعريف المتدربين برحلة نجاح وثقافة بنك برقان المؤسسية ودور الموظفين في نجاح هذه المؤسسة ومن ثم بالمنتجات والخدمات المتنوعة التي يقدمها بنك برقان بالاضافة الى طرق التسويق المختلفة لهذه الخدمات والمنتجات.

تضمن البرنامج المتخصص الذي اختُتِمَ في 8 ديسمبر 2020 ورش عمل تعليمية متنوعة صقلت مهارات التنمية البشرية للمشاركين مثل «البيع والتميز في خدمة العملاء»، وتعريف بادارات البنك المختلفة ودورهم الفعال في نجاح البنك.

ولضمان وصول كل موظف الى تحقيق امكانياته القيادية والادارية الكاملة، تم تقديم مجموعة جديدة من الدورات خلال البرنامج، وذلك لبناء نظرة عامة شاملة عن الطبيعة الديناميكية للقطاع المصرفي والتحول الرقمي في القطاع. وتماشياً مع رؤية الكويت 2035، يهدف بنك برقان الى تعزيز المواهب المحلية وتطوير الكفاءات الوطنية للنهوض بالقطاع المصرفي والمالي في الكويت.

وقالت غادة القاضي، مدير- أول قسم التعلم والتطوير في بنك برقان: «ان هدفنا هو تمكين الثقافة المؤسسية المتميزة لبنك برقان في المتدربين ودعم انتقالهم الى مكان عملهم من خلال الدورات التدريبية المناسبة والارشاد اللازم. وللحفاظ على ثقافة ايجابية في مكان العمل، نتّبع قيمنا المتمثلة في كوننا مؤسسة ترتكز على الايجابية وروح التعاون داخلياً والعمل على رضا العملاء. هذه الثقافة هي جزء لا يتجزأ من عملنا اليومي لتقديم بيئة عمل جاذبة وداعمة بالاضافة لضمان تزويد عملائنا بأفضل خدمة».

وفي ختام البرنامج، كرمت ادارة الموارد البشرية في بنك برقان الخريجين على التزامهم وعملهم الجاد طوال الدورة.

