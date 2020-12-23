«ميزان» تتعاون مع «ماكلهيني»

مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة، عن طرحها منتجا حصريا بالتعاون مع شركة ماكلهيني العالمية، المصنعة للعلامة التجارية تباسكو.

وبموجب الاتفاقية، فان شركة ميزان القابضة ستقوم بواسطة شركتها التابعة بتصنيع وتوزيع اصدار محدود من كتكو ستيكس مع تباسكو في الأسواق الخليجية، وهو يتوفر حاليا في الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ومحال البقالة في الكويت والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة غاريت والش: «يسرنا أن نتعاون مع شركة ماكلهيني العالمية المصنعة للعلامة التجارية تباسكو. اذ يمتاز هذا التعاون بأن كل من كتكو ستيكس وتباسكو تتمتعان بمنتجات تشتهر بالجودة في الأسواق الخليجية منذ عدة أجيال مما يشكل اضافة قيمة الى محفظة منتجات مجموعة ميزان من المواد الغذائية، مبرهنين على جاذبية منتجاتنا ذات المستوى العالمي. واليوم، نواصل في ميزان العمل على اثراء محفظة منتجاتنا متطلعين الى تحقيق مزيد من التعاون مع شركة ماكلهيني وغيرها من العلامات التجارية عالية الجودة لنرضي أذواق المستهلكين في الخليج».

يذكر أن شركة ميزان القابضة تملك وتشغل مصانع انتاج حديثة في كل من الكويت وقطر والامارات والسعودية وأفغانستان لانتاج الأغذية واللحوم والوجبات الخفيفة وتوزعها في منطقة الخليج، كما تصنع وتوزع رقائق البطاطس الطبيعية، ومنتفخات الذرة، ورقائق التورتيلا، والوجبات الخفيفة للذواقة، ورقائق الخضار وتشكيلة متنوعة من النكهات تتوفر للجمهور بعلامات تجارية معروفة مثل كتكو نايس، ستيكس، كيتل كوكد، بليس، بايتس، كوكتيل، فلبس، فريتز، سبايرلز، كارارا، ميكسيتا، الفول السوداني بيناتس، وبوب كورن.

